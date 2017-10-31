Российские смартфоны набирают популярность

Как рассказали CNews в пресс-службе «Связного», за три квартала 2017 года россияне приобрели порядка 1,7 млн смартфонов российских брендов, что на 41% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. По оценке «Связного», выручка ритейлеров от продаж устройств составила около 6,8 млрд рублей (+6% год к году). Доля «умных» телефонов отечественных производителей в общем объеме реализованных смартфонов за 9 месяцев 2017 года выросла с 6,5% до 8,5%.

В число российских брендов входят такие производители, как Digma, Vertex, Highscreen, Ginzzu, Irbis, Texet, Stark и ряд других компаний. Пятерку самых популярных российских брендов смартфонов за 9 месяцев 2017 года составили Digma, DEXP, Vertex, Highscreen и Oysters.

Интерес жителей нашей страны к смартфонам российских брендов обусловлен, прежде всего, стоимостью устройств, а также высоким для такой цены качеством и оптимальным набором функций. Подавляющее большинство «умных» телефонов отечественных компаний продается в самых популярных в России ценовых сегментах – до 5 тыс. рублей и до 7,5 тыс. рублей, составивших за 9 месяцев 27% и 44% штучных продаж смартфонов соответственно. Средняя цена проданного гаджета отечественного производителя за год уменьшилась с 5400 рублей до примерно 4 тыс. рублей.

Сравнительно низкая стоимость устройств обусловлена развитием технологий — цены на основные комплектующие смартфона за последние годы уменьшились, даже с учетом роста курсов валют в конце 2014 года, что позволило оснащать бюджетные устройства чипом LTE, корпусом с защитой от влаги и пыли или дисплеем с диагональю более 5 дюймов. Бюджетные смартфоны, в том числе российского производства, становятся более производительными – улучшается качество фото- и видесъемки, длительность работы аккумулятора, всё больше гаджетов поддерживают работу в сетях LTE.

Целевая аудитория таких устройств – это люди, которые ищут смартфон с базовыми характеристиками по минимальной цене, а также покупатели, для которых это первый «умный» телефон после нескольких лет пользования кнопочным устройством. За 4-6 тыс. рублей пользователь может купить гаджет с поддержкой LTE и самой популярной в России диагональю дисплея – 5 и более дюймов. Например, в «Связном» цена смартфона от российского производителя с диагональю 5 дюймов начинается от 3990 рублей – это модель Vertex Impress Luck 3G, гаджет с поддержкой LTE можно приобрести менее чем за 5 тыс. рублей, а самый доступный «умный» телефон российского вендора продается за 2 тыс. рублей.

Путь развития российских брендов в сегменте смартфонов схож с китайскими производителями в начальный период их развития – отечественные бренды предлагают покупателям надежные и функциональные устройства в самых бюджетных ценовых категориях. В дальнейшем ряд российских производителей будет расширять свой ассортимент моделями среднего и высокого ценовых сегментов.