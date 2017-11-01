«Сбербанк» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для бизнеса

Как сообщили CNews в пресс-службе компании «Мое дело», клиентам сервиса и держателям расчетного счета в «Сбербанке» не придется тратить время на отражение движения денежных средств в бухгалтерии — данные автоматически передаются из Сбербанк Бизнес Онлайн. Выписки из банка загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения выгружаются и отправляются в банк. Нет необходимости многократно вводить логин и пароль, а налоговая и бухгалтерская отчётность формируются в личном кабинете сервиса.

Возможности интеграции доступны как в «Моем деле», так и в партнерском сервисе «Онлайн Бухгалтерия», который является неотъемлемой частью экосистемы «Сбербанка» для корпоративных клиентов.

«Эра обособленных b2b-продуктов подходит к концу. На наш взгляд, будущее за сервисами, которые интегрированы с Банком и между собой. Значительное упрощение процесса входа в сервис, получение информации по счетам, а также упрощение оплаты – это гигиена для современных b2b SaaS-сервисов. – говорит Анатолий Попов, старший вице-президент "Сбербанка", руководитель блока «Корпоративный бизнес». – Мы очень рады тому, что один из самых востребованных небанковских сервисов первым поддержал интеграцию с нашим Fintech API».