В России создали браузер, который быстро открывает сайты при низком соединении

Российские разработчики создали новый браузер. Разработанная ими технология InstantWeb оптимизирует страницы новостных сайтов и загружает текст за считанные секунды даже при низком качестве мобильной связи.

Технология проводит подготовку и обработку страниц перед загрузкой на мобильное устройство. В отличие от других систем ускорения загрузки, InstantWeb изначально разрабатывался для людей, просматривающих новостные сайты и социальные сети. Облачная платформа оптимизирует загрузку удаляя ссылки, рекламу и прочий лишний код. Перечень поддерживаемых InstantWeb новостных ресурсов постоянно расширяется.

В режиме InstantWeb Marlin Browser открывает текстовые страницы буквально за 2-3 секунды даже при подключении к сети 2G (EDGE). После открытия сайта браузер загружает 20 последних страниц, чтобы они были доступны и в режиме оффлайн. Аналогичная оптимизация кода проводится для страниц социальных сетей. В результате происходит экономия трафика, а пользователи могут обходиться минимальным пакетом интернета от мобильного оператора.

«Наша разработка предназначена для пользователей, которые хотят получить интересный контент или важную информацию в любое время и в любом месте. Мы оптимизируем загрузку контента, обеспечивая качественное отображение сайтов и моментальную загрузку тяжелых страниц, даже если вы находитесь вне зоны покрытия 3G вашего оператора связи», — отметил Михаил Козлов, основатель Marlin.

Также Marlin Browser был оптимизирован для современных смартфонов: в представленной сегодня стабильной версии панель управления размещена на правой стороне экрана и не занимает место, предназначенное для контента, а адресная строка расположилась в нижней части экрана. Элементу управления браузера позволяют перемещаться по сайтам, пользуясь только одной рукой. В меню настроек можно включать и отключать функцию ускорения и блокировку рекламы, а также кастомизировать внешний вид приложения и устанавливать поисковую систему по умолчанию: Google, Yandex, Mail, Bing или DuckDuckGo.

В ближайшее время планируется выпуск версии для iOS.