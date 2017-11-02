«Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8»

«Билайн» при поддержке «1С-Рарус» завершил внедрение системы управления дистрибьюторской сетью на базе «1С:Управление торговлей 8». Новая система развернута на 3500 рабочих местах в 1500 салонах монобрендовой сети продаж. Обеспечен оперативный обмен информацией между бэк- и фронт-офисами. Организован точный учет товаров на центральном складе и в точках продаж, усилен контроль за товародвижением, упростилась работа с бракованной техникой и подменным фондом. Время регистрации торговых операций сократилось на 30%, обслуживание покупателей ускорилось. Оптимизирована работа онлайн-сервисов для управления сим-картами, подключения и оплаты услуг. На обработку заказа из интернет-магазина в учетной системе уходит всего 1 минута. Возросла эффективность работы маркетинговой службы: на централизованный запуск программ лояльности по всей сети уходит теперь всего несколько дней.

Ранее в компании использовалась информационная система, которая не позволяла оперативно собирать и анализировать данные о работе удаленных подразделений. Это затрудняло планирование и контроль работы точек продаж. Много времени уходило на запуск маркетинговых акций. Для повышения скорости и качества обслуживания клиентов офисам продаж нужна была информационная система, которая позволяла бы «в одном окне» учитывать и контролировать все ключевые процессы – розничные операции, подключение услуг, акции и скидки для покупателей. Требовалось наладить оперативный учет целевых запасов центрального склада и складов точек продаж, улучшить планирование объемов закупок с учетом востребованности товаров, организовать грамотное и контролируемое распределение товаров по сети, избегая затоваривания в одних магазинах и нехватки товара в других.

В качестве основы для создания новой системы было выбрано решение «1С:Управление торговлей 8». Партнером по внедрению стала компания «1С-Рарус».

За 7 месяцев совместными силами проектных команд «Билайн» и «1С-Рарус» система была развернута на 3,5 тыс. рабочих местах в 1,5 тыс. магазинах сети. Выполнена интеграция с системой биллинга и WMS-системой 3PL-оператора, реализован функционал по обслуживанию клиентов – управлению клиентской базой, тарифами и услугами, выставлению счетов и приему платежей. Предусмотрена возможность масштабирования до 4 тыс. пользователей, регистрация нового магазина в 1С занимает не более 5 минут.

Дмитрий Ларионов, руководитель департамента развития систем дистрибьюции «Вымпелком», поясняет: «Для реализации проекта использовался аgile-подход. Совместная работа заказчика и исполнителя на одной площадке, тесное взаимодействие сразу нескольких экспертных групп: бизнес-аналитиков, разработчиков и тестировщиков – все это позволило решать возникающие проблемы «на местах». В результате мы уложились в запланированные сроки».