Названы самые эффективные технопарки России

Ассоциация кластеров и технопарков подвела итоги III Национального рейтинга технопарков России, в котором представлена оценка эффективности функционирования и инвестиционной привлекательности площадок для размещения и развития высокотехнологичных компаний. В рейтинг вошло 33 технопарка из 17 регионов, среди лучших – технопарки Москвы, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Ульяновской областей, а также Татарстана и Мордовии.

По сравнению с прошлым годом, охват рейтинга вырос почти на треть: в 2016 году во II Национальный рейтинг технопарков России вошло 25 технопарков из 15 субъектов РФ. Всего в адрес Ассоциации были представлены данные о 118 технопарках из 85 субъектов Российской Федерации. В итоговый рейтинг не вошли технопарки, которые функционируют при вузах (ввиду значительного отличия модели функционирования), введены в эксплуатацию в 2017 году, а также не представили полный набор данных.

Эффективность технопарков оценивалась Ассоциацией на основе 3 интегральных показателей: инновационная активность резидентов, экономическая деятельность резидентов, эффективность деятельности управляющей компании технопарка. При этом в 2017 году методика формирования рейтинга была усовершенствована. Ключевым нововведением в рейтинге является присвоение технопаркам не конкретных мест, а специальных индексов в зависимости от набранного ими значения интегрального показателя.

Регионы России в рейтинге представлены следующим образом: Москва – 9 технопарков, Новосибирская область – 4 технопарка, Московская область – 3 технопарка, Нижегородская область, республики Мордовия и Татарстан – по 2 технопарка, еще 11 регионов – по 1 технопарку.

В группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования технопарка (более чем на 10% выше среднего по России) включены следующие технопарки:

−Нанотехнологический центр «Техноспарк» (г. Москва);

−Технопарк «Строгино» (г. Москва);

−Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск» (Новосибирская область);

−Технопарк «Калибр» (г. Москва);

−АУ «Технопарк-Мордовия» (Республика Мордовия);

−Научно-технологический парк «Новосибирск» (Новосибирская область);

−Технопарк «Саров» (Нижегородская область);

−«Ульяновский Центр Трансфера Технологий» (Ульяновская область);

−Технополис «Москва» (г. Москва);

−АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Академпарк) (Новосибирская область);

−Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (в г. Казани и в г. Набережные Челны, Республика Татарстан);

−Технопарк в сфере высоких технологий (г. Нижний Новгород, Нижегородская область).

Лидеры рейтинга будут награждены в рамках II ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0», которая пройдет 8 ноября 2017 года в Москве.

«Российские технопарки продолжают выходить на проектную мощность: по нашим оценкам, по итогам этого года суммарная выручка резидентов всех технопарков страны вырастет по сравнению с 2016-м годом на 9,8% и достигнет 207,2 млрд рублей, - отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. – Наш рейтинг уже доказал свою полезность в качестве инструмента оценки инвестиционной привлекательности различных площадок. Это важный маркер, призванный помочь региональным властям и управляющим компаниям самих технопарков в повышении эффективности работы площадок, развитии высокотехнологичного малого и среднего бизнеса»