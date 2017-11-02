Резидент «Сколково» будет диагностировать линии электропередачи в Саудовской Аравии

Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания «Лаборатория будущего» заключила соглашение о сотрудничестве с «Яамал Групп» из Саудовской Аравии. «Лаборатория будущего» создала устройство для дистанционного мониторинга состояния линий электропередачи «Канатоход». Специальная платформа стыкуется с проводом воздушной линии электропередачи, заряжается от него, и во время движения выполняет диагностические и небольшие ремонтные процедуры. Беспилотник, вторая составляющая комплекса, используется для транспортировки - устанавливает платформу на воздушную линию и снимает с неё.

Переговоры с «Яамал Групп» состоялись в рамках Российской энергетической недели в Москве. О продолжении сотрудничества речь пойдет на встрече в Саудовской Аравии в середине ноября.

Александр Лемех, директор «Лаборатории будущего»: «Российский рынок услуг по мониторингу линий электропередачи оценивается примерно в p 100 млрд, мировой — $ 100 млрд. В рамках соглашения намечены два шага: оцифровка линий электропередачи в Саудовской Аравии (порядка 100 километров) и расширение этой программы на 1 тыс. километров, а также создание цифровой системы управления, где бы наши устройства были встроены в деловой процесс электросетевой компании».

Павел Кривозубов, Руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Выход компаний на международные рынки – одна из приоритетных задач Фонда “Сколково”. Для этих целей мы устраиваем зарубежные бизнес-миссии, обеспечиваем участие компаний-резидентов в крупнейших международных выставках и конференциях по профильным тематикам. Всегда приятно видеть, когда эти усилия имеют реальный успех, как в случае с проектом “Канатоход”, который получил грантовое финансирование и является ярким примером эффективности работы компаний-участников в экосистеме “Сколково”».

«Яамал Групп» занимается строительством, в том числе объектов инфраструктуры и энергетики. Компания из Саудовской Аравии будет представлять разработки российских специалистов на рынке королевства и других государств Ближнего Востока.