«Домодедово» будет готовить кадры в виртуальной реальности

Московский аэропорт «Домодедово» внедрил технологию виртуальной реальности (VR) в систему целевой подготовки кадров «Приток». Презентация технологии прошла в рамках симулятора DME Live Classic 2017 (DLC) — ежегодного образовательного мероприятия, в ходе которого будущие сотрудники компании приобретают навыки управления аэропортовым бизнесом. Разработчиком VR-программы выступила компания Transparent House.

Первый VR-модуль направлен на отработку действий специалистов аэропорта во время чрезвычайных ситуаций. В виртуальной реальности полностью воссозданы среда аэропортового комплекса «Домодедово» и более 50 различных типов ЧС, в том числе аварийной посадки воздушного судна. Пользователь, надев VR-очки, исполняет роль начальника смены аэропорта, который, как в реальной жизни, отвечает за организацию ликвидации нештатной ситуации. «Использование современных технологий и специализированных симуляторов для формирования у студентов практических управленческих навыков — это ноу-хау системы подготовки кадров аэропорта «Домодедово», — отметила Дарья Андрикян, руководитель ИТ-проекта в Domodedovo Integration по внедрению VR.

В мероприятии приняли участие более 400 человек. Его посетил глава городского округа Домодедово Александр Двойных, а также представители Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В течение двух дней студенты программы «Приток» практиковались в управлении бизнес-процессами воздушной гавани: от составления плана полетов до контроля за регулярностью выполнения рейсов. Программа «Приток» — программа целевой подготовки кадров Московского аэропорта «Домодедово», которая направлена на привлечение молодых и перспективных специалистов на штатные должности предприятий аэропорта.