Fujitsu представляет эталонные модели для аналитики данных

Fujitsu выпустила новую модель интегрированных систем Fujitsu Primeflex для HPC, которая позволит заказчикам быстрее обрабатывать постоянно растущие объемы неструктурированных данных.

Высокопроизводительная аналитика данных (HPDA) объединяет большие данные и высокопроизводительные компьютерные вычисления (HPC) для более быстрой обработки рабочих нагрузок, связанных с большими объемами информации. Ускорение компьютерных вычислений теперь доступно не только для HPC-моделирования, но и для электронной торговли, финансовых и экономических сегментов экономики, в которых постоянно увеличиваются объемы неструктурированных данных и для которых своевременное обнаружение случаев мошенничества и извлечение практической информации имеет критически важное значение.

Primeflex позволит заказчикам воспользоваться преимуществами низкой стоимости и высокой скорости работы HPDA и эффективно использовать существующую физическую или виртуальную HPC-инфраструктуру для определенных задач, связанных с HPDA. Кроме того, новая модель поддерживает вертикальное масштабирование по мере роста потребностей компаний.

Primeflex для HPC создано на базе решений, оптимизированных для определенных отраслей и ISV-приложений, и включает предварительно настроенные и протестированные эталонные модели, адаптируемые для определенных рабочих нагрузок и потребностей компаний. Primeflex для HPC входит в семейство интегрированных систем Primeflex, которое включает в себя постоянно пополняющуюся линейку решений, прошедших предварительное тестирование. Системы включают в себя серверы, системы хранения данных, сетевые компоненты и программное обеспечение.

Интегрированные системы Fujitsu Primeflex для HPC предлагают масштабируемое решение, которое позволят объединить HPC-нагрузки и анализ Больших данных в одной HPC-инфраструктуре. Новая эталонная модель предоставляет предварительно протестированное и интегрированное решение с руководством для заказчиков, которое позволит им выбрать идеальную конфигурацию, исходя из размеров базы данных. Эта модель, прошедшая предварительную настройку, представляет собой полностью интегрированное решение, которое включает в себя вычислительные ресурсы, сетевые компоненты, систему хранения данных с прямым подключением и систему хранения данных для аварийного восстановления, ПО управления кластером, приложение для больших данных, параллельную файловую систему и Fujitsu Gateway.

Новая эталонная модель для интегрированных систем Fujitsu Primeflex для HPC уже доступна в регионе EMEIA. Стоимость зависит от конфигурации и уровня масштабирования рабочих нагрузок.