Томские конструкторы сделают нефтяникам ключ для труб взамен импортных

Томская компания «Технология Маркет» разрабатывает трубный ключ с функцией бурения для нефтегазовой отрасли. Благодаря технологии ЭЦ-зацепления инструмент сможет выдавать больше мощности и дольше служить.

«Чтобы достать насос, например, из конструкции на нефтяной скважине, необходимо раскручивать и закручивать шестиметровые трубы, для этого и нужен наш механизм, — пояснил директор компании «Технология Маркет» Виктор Становский. — Помимо этой функции, ключ также может осуществлять бурение. Мы сохранили его габариты, но при этом значительно улучшили за счет дополнительного функционала. По сравнению с предыдущими поколениями ключей, он может передавать больше мощности».

Ключ полностью спроектирован специалистами «Технология Маркет» с использованием собственной технологии компании — эксцентрико-циклоидального (ЭЦ) зубчатого сцепления, которое делает механизмы устойчивыми к высоким нагрузкам. Предполагается, что прототип будет готов и пройдет испытания у заказчика в первой половине 2018 года.

«Это полноценный аналог зарубежных продуктов, но наша новая технология ЭЦ-зацепления делает механизм более прочным и долговечным при эксплуатации. Все комплектующие для ключа производятся в России, что полностью соответствует концепции импортозамещения», — отметил Виктор Становский.