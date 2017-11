VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks

VMware объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении VeloCloud Networks, поставщика облачных программно-определяемых распределенных сетей (SD-WAN) для организаций и поставщиков телеком-услуг. Как только слияние завершится, решения VeloCloud позволят VMware платформу сетевой виртуализации VMware NSX и расширить портфель сетевых решений для комплексной автоматизации, непрерывности работы приложений, трансформации филиалов и безопасности в локальных и облачных ЦОД . Это приобретение также позволит VMware встать во главе перехода к программно-определяемому будущему и помочь заказчикам трансформировать их бизнес благодаря сетевым сервисам, которые по умолчанию будут надежными, безопасными программируемыми и открытыми.

Ожидается, что сделка завершится в четвертом квартале 2018 финансового года. В результате слияния не последует никаких изменений в ранее представленном руководством VMware финансовом плане на 2018 финансовый год.

По оценкам Gartner, «хотя архитектура и технологии WAN склонны развиваться очень медленными темпами, изменения, вызванные цифровой трансформацией бизнес-моделей, привели к внедрению SD-WAN с неслыханной скоростью для глобальных вычислительных сетей» (Forecast: SD-WAN and Its Impact on Traditional Router and MPLS Services Revenue, Worldwide, 2016-2020, Gartner, November 7, 2016). Облачные технологии SD-WAN от VeloCloud используют более 1 тыс. заказчиков по всему миру, среди которых организации и телекоммуникационные компании. К числу сервис-провайдеров, использующих решения VeloCloud, относятся AT&T, Deutsche Telekom, Macquarie Telecom, MetTel, Mitel, Sprint, TelePacific, Telstra, Vonage и Windstream. Среди корпоративных заказчиков: Bay Club, Brooks Brothers, Devcon, NCR, Redmond, Saber Healthcare Group, и Triton Management Services.

«В эпоху цифровых технологий для решения проблемы распределенности приложений и данных требуется новый сетевой подход, поскольку мы переходим от модели единого ЦОД к модели множества центров данных в рамках периметра сети. — говорит Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор VMware. — Основой сетевой стратегии VMware является обеспечение повсеместного подключения с необходимым уровнем безопасности, которое позволяет предоставлять пользователям приложения, где бы они ни находились. С ведущей на рынке технологией SD-WAN от VeloCloud мы сможем расширить подход VMware NSX к автоматизации, безопасности и инфраструктурной независимости на WAN».

«Организации меняют способ построения и использования своей инфраструктуры и переходят к программно-определяемой облачной модели. Это дает им глобальную устойчивую инфраструктуру, независимо от того, где она развернута — от центра обработки данных до облака, — говорит Санджай Уппал, главный исполнительный директор VeloCloud Networks. — Мы планируем помочь VMware, лидеру в области программно-определяемых инфраструктур, в развитии их сетевой и NFV-стратегии».

С VeloCloud VMware позволит корпоративным заказчикам поддерживать развитие приложений, гибкость сетевой инфраструктуры и упрощать развертывание филиальной сети, обеспечивая при этом высокопроизводительный, безопасный и надежный доступ к облачным сервисам, частным ЦОДам и приложениям на основе SaaS. Технология SD-WAN подходит для организаций, которые хотят перейти от статичных, сложных локальных сетей к экономичной, динамичной и масштабируемой облачной архитектуре цифровой эры. Решение VeloCloud обеспечивает гибкость в выборе типа сетевого подключения, дополняя возможности MPLS и повышая совокупную стоимость владения при подключении филиала к сети.

C VeloCloud VMware поможет провайдерам услуг повысить прибыль и развивать свои сервисы, обеспечивая гибкость транспортной сети, достаточно производительную для облачных приложений, и выстраивая программно-определяемый интеллектуальный периметр, который может управлять множеством сервисов.