«М.Видео» и Alibaba рассматривают варианты совместной деятельности

Alibaba Group начала переговоры с совладельцами и топ-менеджментом «М.Видео» о возможном участии в капитале российской компании или создании совместного предприятия, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников РБК говорит, что в ближайшее время должна состояться поездка в Китай Саида Гуцериева (сын основателя «Сафмар» Михаила Гуцериева — нынешнего владельца компании), курирующего розничный бизнес группы, для встречи с топ-менеджментом Alibaba Group с целью «определения параметров возможного сотрудничества». По словам второго источника, китайская Alibaba заинтересована в получении контроля в «М.Видео». Идет ли речь о приобретении только «М.Видео» или всех розничных активов группы «Сафмар» (кроме «М.Видео», также владеет сетью «Эльдорадо», а также маркетплейс goods.ru; все площадки должны быть объединены в «Сафмар ретейл») собеседники РБК не уточняют.

Еще один источник РБК, близкий к одной из сторон, сообщил, что «финальной конфигурации возможного сотрудничества» пока нет, но с российской стороны речь идет точно о всей розничной группе — т.е. и о «М.Видео», и об «Эльдорадо», а также об условии, что «все привлеченные инвестиции должны пойти на развитие бизнеса, а не cash-out акционеров».

Сейчас 57,7% «М.Видео» принадлежат группе «Сафмар», остальные акции находятся в свободном обращении на Московской бирже. Капитализация ретейлера на 17.10 ​по московскому времени составляет 74,95 млрд руб. За акции «М.Видео» группа «Сафмар» заплатила $725,8.

Чистая прибыль «М.Видео» в первом полугодии 2017 года выросла на 19% до 2,5 млрд руб., выручка — показала прирост в 0,6% до 83,4 млрд руб. «Эльдорадо» свои результаты по итогам первых шести месяцев 2017 года пока не публиковала, в 2016 году выручка компании выросла на 11% до 130 млрд руб. Совокупная выручка «М.Видео» и «Эльдорадо» по итогам 2016 года составила 296 млрд руб., общее количество магазинов — 815, EBITDA составила 13 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 4,4%. Акции обоих ретейлеров сейчас находятся залогах: акции «М.Видео» — у банка ВТБ, а «Эльдорадо» — у Россельхозбанка.

В начале января стало известно, что идею по создания совместного предприятия с китайской компанией обсуждает Сбербанк, завершить его формирование стороны рассчитывали до середины первого полугодия 2017 года. Планировалось, что Alibaba Group внесет в новую компанию свой бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы, а банк обеспечит, прежде всего, финансовый ресурс, а также маркетинговые и логистические технологии.

Alibaba рассматривает варианты развития различных форматов розницы и самостоятельно. У компании уже есть два собственных шоу-рума в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». В июле стало известно о переговорах между AliExpress и «Вымпелкомом» об открытии в принадлежащих оператору салонах (под брендом «Билайн») магазинов. На прошлой неделе AliExpress объявил о запуске в России сети магазинов с элементами виртуальной реальности. Интерес к магазинам в ​AliExpress объясняли тем, что «многие покупатели не решаются заказывать товары в интернете, потому что не могут их пощупать», а шоу-рум позволяет «приблизить товары китайских продавцов к российским покупателям».