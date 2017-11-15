«Ростелеком» объявил о размещении биржевых облигаций на 10 млрд рублей

«Ростелеком» объявил об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей в размере 7,7% годовых.

По условиям размещения предусмотрена пятилетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1000 рублей.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-03R должны пройти на Московской бирже 21 ноября 2017 года.

Средства от размещения планируется использовать для рефинансирования существующего долга.

Организаторы размещения облигаций: «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк».