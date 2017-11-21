Более 80 тысяч регистраций подано на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» за 2 недели

Более 80 тысяч заявок поступило на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» за первые две недели официальной регистрации, которая продолжится до 10 декабря.

Уже 1 декабря стартует отборочный этап олимпиады по 27 дисциплинам. Города-лидеры по количеству поданных заявок: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень и Екатеринбург.

«Регистрация на олимпиаду в самом разгаре. 1 декабря, накануне старта отборочного этапа, мы ждём самую большую волну, поскольку студенты, как известно, склонны все делать в последний момент. Но, к счастью, есть те, кто подаёт заявки заранее, причём на несколько направлений сразу. Интересный факт: активнее всего участники регистрируются по ночам», – отметила руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«Я-профессионал» – олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Технологическим партнером олимпиады стала компания «Яндекс», взявшая на себя разработку платформы для проведения конкурса талантливых студентов. Организаторы проекта – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и объединение «Деловая Россия» совместно с ведущими российскими университетами.

Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Отборочный этап олимпиады начнется 1 декабря 2017 года. В результате соревнований победители смогут без конкурса поступить в магистратуру или аспирантуру, а также получат возможность попасть в закрытую базу «Молодые профессионалы», которая будет доступна рекрутерам крупнейших компаний страны.

Ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» – возможность для молодых специалистов карьерного развития в лучших компаниях страны. В разработке заданий по каждому направлению участвуют представители российских компаний. Все задания имеют прикладной характер и призваны максимально выявить компетенции участников.

«Этот проект сделает взаимодействие между выпускниками вузов и потенциальными работодателями понятным и эффективным. Компании нуждаются в новых кадрах, а студентам необходим опыт — база «Молодые профессионалы» поможет сориентироваться и тем, и другим», - сказала HR-директор компании Яндекс Елена Бунина.

Заявки на регистрацию принимаются до 10 декабря на сайте проекта.