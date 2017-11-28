В «Вымпелкоме» в январе 2018 года сменится гендиректор

VEON Ltd. сообщила о назначении с 10 января 2018 г. Василя Лацанича генеральным директором «Вымпелкома», российской бизнес-единицы VEON, работающей под брендом «Билайн». На данной позиции Василь будет подчиняться Шеллю Мортену Йонсену, главе крупнейших рынков VEON Ltd.

Василь работает в телекоммуникациях на протяжении более 16 лет, большинство из которых – на руководящих позициях в группе компаний МТС, где в последние годы занимал пост вице-президента по стратегии и маркетингу. В этой должности Василь отвечал за коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентского опыта и цифровое развитие.

Комментируя данное назначение, Шелль Мортен Йонсен сказал: «Василь обладает богатейшим опытом работы и превосходно зарекомендовал себя в телеком-индустрии. Его назначение позволит еще более укрепить и развить сильные позиции VEON, особенно в период, когда мы реализуем важные стратегические инициативы на динамично развивающемся российском рынке».

Василь Лацанич прокомментировал: «Я рад возможности возглавить «Вымпелком» и с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы обеспечить клиентов «Билайн» лучшими цифровыми сервисами и решениями в период, когда российский рынок телекоммуникаций вступает в новую фазу развития и цифровой трансформации».