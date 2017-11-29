Начался новый набор во всероссийский конкурс-акселератор G100k для нефтегазовых стартапов

В России стартовал новый набор в конкурс-акселератор для нефтегазовых стартапов G100k. Конкурс инициирован North Energy Ventures и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина при инвестиционной поддержке Phystech Ventures.

К ведущим частным венчурным фондам в области oil&gas tech и крупнейшему нефтегазовому ВУЗу в новом сезоне присоединяется Западно-Сибирский Инновационный Центр - технопарк и ключевой объект инновационной инфраструктуры Западной Сибири, расположенный в Тюмени.

В этом году предполагается проведение региональных этапов в Тюмени, Уфе, Томске, Казани, Санкт-Петербурге, а количество команд, которые получат инвестиции, зависит только от качества проектов. Объем инвестиций в один проект составит от $100 тыс. до $1млн.

К участию приглашаются технологические компании любой стадии с разработками в области увеличения нефтеотдачи, геофизических технологий, механизированной добычи, а также больших данных и промышленного интернета вещей. Прием заявок открыт с 30 ноября 2017, отбор лучших проектов с участием венчурных фондов, технологических и рыночных экспертов пройдет в конце февраля, а их последующая акселерация для участия в финальной питч-сессии перед потенциальными инвесторами и заказчиками состоится в апреле 2018 года.

Участники акселератора получат помощь в первичном маркетинге своего проекта на нефтегазовом рынке России, Ближнего Востока и Африки, обратную связь от экспертов из нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний, а также возможность заключить стратегические соглашения с ключевыми игроками рынка и получить инвестиции от ведущих венчурных фондов в области oil&gas tech.

«В России создается экосистема для динамичного и качественного развития собственных высоких технологий в нефтегазовой сфере. Сегодня существует большой внутренний рынок размером более $ 15млрд, сильная инженерная школа, примеры успешных российских O&G стартапов на локальном и мировых рынках. Для полноценного развития не хватает инвестиционных ресурсов и площадок для общения заказчиков, инвесторов и стартапов. Федеральный G100k предоставит недостающие звенья для создания экосистемы, обеспечивающей быстрое становление высокотехнологичного сектора для ключевой отрасли отечественной экономики», - cказал Данила Шапошников, партнер North Energy Ventures.

«Мы встречаем интересные проекты в o&g tech в разных регионах - в Тюмени, Уфе, Казани, Томске. Нам нравится, что в этот раз у g100k обширная география. Первые истории успеха и внимание к российским технологиям со стороны международных игроков свидетельствуют о большом потенциале российских технологических компаний как на отечественном, так и на глобальных рынках. Наша задача – найти и поддержать такие перспективные команды», - сказал Петр Лукьянов, управляющий партнер Phystech Ventures.

«G100k - возможность сделать университет базой для инноваторов и предпринимателей. Мы рады, что именно наш вуз стал инициатором проведения отраслевого акселератора, и это не случайно - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина всегда был и остается на переднем крае инновационной деятельности в нефтегазовом секторе. Известно, что небольшой компании очень непросто конкурировать на рынке нефтегазовых технологий, и мы уверены, что этот конкурс поможет многим, ещё не раскрывшимся командам, найти свою нишу в нефтегазовом секторе. Опыт формирования научно-исследовательской работы как потенциального бизнес-проекта очень важен для всех сотрудников и студентов университета, ориентированных на предпринимательскую деятельность», - отметил Дмитрий Жедяевский, начальник отдела научно-технической интеграции управления стратегич развития РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина.

«Нефтегазовый акселератор G100k-незаурядное событие не только в нефтегазовой отрасли Тюменской области, но и в целом для развития региональной экосистемы инноваций. Тюменский технопарк с самого начала своей деятельности специализировался на инновациях в нефтегазе,а благодаря акселератору ,развитие стартапов выйдет на совершенно иной уровень.Тюменский Индустриальный Университет так же несомненно приймет самое активное участие в привлечении в акселератор своих лучших студентов и ученых , а лучшие из них смогут доказать что Тюмень и сегодня является передовым регионом по изобретениям для базовой отрасли экономики», - отметил Александр Сакевич, исполнительный директор Западно-Сибирского инновационного центра.