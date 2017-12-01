Исследование Antal: компании делают ставку на автоматизацию HR-процессов

Согласно результатам исследования рекрутинговой компании Antal, 81% компаний автоматизируют HR-процессы, при этом большинство участников опроса оценили уровень HR-автоматизации в собственной компании как средний или высокий. Только 16% опрошенных посчитали уровень автоматизации в своей компании низким.

В качестве плюсов автоматизации респонденты отметили следующие факторы: оптимизация рабочего процесса и освобождение сотрудников от рутинных задач; консолидация, систематизация данных. Обеспечение их объективности и доступности; предоставление важной для сотрудников информации; улучшение коммуникации между сотрудниками; мотивация сотрудников.

Автоматизированные HR-системы увеличивают лояльность сотрудников к компании, характеризуя ее как современного работодателя. Помимо этого могут быть автоматизированы HR-функции, непосредственно влияющие на мотивацию: talent management, компенсации и премии, обратная связь.

«Современные технологии и инструменты позволяют HR быть ближе к сотрудникам: мгновенно отвечать на запросы и быть на связи, непрерывно обучать персонал и анализировать данные» – отметил партнер Antal Сергей Моженин.

В ходе исследования чаще всего респонденты заявляли об автоматизации кадрового делопроизводства (90%), расчета вознаграждения (68%), рекрутмента (56%), обучения и развития (62%) и оценки персонала (52%). Реже в компаниях автоматизируют внутренние коммуникации (26%) и процесс адаптации сотрудников (21%).

Самым популярным ПО для автоматизации HR-процессов по результатам глубинного интервью и количественного опроса стали: 1С и продукты SAP. Этими программами пользуются 29% и 14% респондентов соответственно. Далее по популярности использования расположились E-Staff (используют 8% респондентов), Workday (5%) и собственные разработки компаний (5%). SuccessFactors отметили 4% участников исследования, и по 3% респондентов отдают предпочтение системам Web tutor, Taleo и «Босс Кадровик».

«Большинство компаний считают автоматизацию HR и других процессов одной из приоритетных задач для бизнеса. При этом многие, помимо автоматизации базовых HR-функций, связанных с кадровым делопроизводством, попробовали новые и «модные» инструменты автоматизации рекрутмента: чат-боты, видео интервью и робота Веру. Однако большинство участников исследования пока отзываются о них неоднозначно. Несмотря на перспективность, на сегодняшний день они все еще недостаточно надежны и универсальны и требуют большого сопровождения на начальном этапе. Поэтому полностью отказаться от традиционного рекрутмента пока оказался не готов ни один из участников исследования» – отметил Сергей Моженин.

Ряд сложностей, с которыми сталкиваются компании при автоматизации: некорректная постановка задачи для разработчика, ошибки при написании ТЗ. Без правильно поставленной задачи и подробного технического задания у заказчика и у команды разработчиков может оказаться разное видение проекта, и на выходе получится продукт, неприменимый для решения задач компании.

Переоценка результата от внедрения HR-автоматизации. Завышенные ожидания и некорректная оценка эффективности – то, чего стоит опасаться. Автоматизацию следует начать с подсчета ресурсов, которые уйдут на запуск проекта, его внедрение и тестирование. И сравнение с тем, каких ресурсов требует выполнение самой задачи.

Избыточное упрощение процессов. Необходимо проанализировать, не потеряется ли важная информация или важный шаг «ручного» процесса при автоматизации.

Переоценка собственных ресурсов и потребностей. Некоторые респонденты отметили негативный опыт попытки HR-автоматизации, связанный с большими амбициями. «Мы подошли к слишком большой штанге и надорвались, а нужно было постепенно, начиная с маленьких весов» – комментирует опасность переоценки ресурсов один из участников исследования.

Особенности российского законодательства. Возможно ограничение использования некоторых программных продуктов и облачных технологий в связи с законом о хранении и обработке персональных данных. Также по российскому законодательству необходима личная подпись сотрудника на таких документах как заявление об отпуске, заявление о приеме на работу и т.д., что осложняет автоматизацию.

В ходе исследования респонденты также отметили несколько общих тенденций HR-автоматизации: удешевление решений. Рынок программных продуктов для HR-автоматизации становится все более насыщенным. Наряду с крупными вендорами, предлагающими масштабные системы, появляются небольшие стартапы с собственными разработками для решения конкретных задач. Эти решения могут распространятся за минимальную плату или бесплатно.

Использование в HR-автоматизации систем машинного обучения, нейросетей. Роботизация функций подбора персонала. HR-автоматизация, ориентированная на сотрудников, на обеспечение удобства работы. Персональная автоматизация: личные кабинеты сотрудников с расширенным функционалом (сотрудник в одном месте может посмотреть, какая у него зарплата, бонусы, какие льготы ему положены, какой тип автомобиля и т.д.); чат-боты, решающие административные задачи.

Использование облачных технологий. Среди называемых преимуществ: удобство использования и быстрота реакции на изменения нужд компании. Одни из наиболее популярных продуктов для HR-автоматизации среди наших респондентов – Work Day и Success Factors – используют облачные технологии. Встает вопрос о безопасности использования облаков и соблюдении требований российского законодательства. Вендоры решили эту задачу регистрацией своих сервисов в российских ЦОДах.

HR-аналитика на основании Big Data. Инструменты для сбора, формирования и использования прогнозной аналитики в HR для принятия управленческих решений. На текущий момент речь идет скорее об этапе накопления, систематизации данных для последующей обработки. Хотя есть компании, где возможности Big Data полноценно используются.

В исследовании приняли участие 235 российских и международных компаний в формате глубинного интервью (50 компаний) и онлайн-опроса (185 компаний). Среди респондентов были представлены банки и финансовые услуги, бумага и упаковка, ИТ и телеком, логистика, медиа и развлечения, потребительские товары, природные ресурсы, производство, профессиональные услуги, ритейл, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика и медицинское оборудование и другие. Исследование проводилось с 14 сентября по 31 октября 2017 года.