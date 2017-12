Квартальная выручка VMware выросла до $1,98 млрд

VMware объявила финансовые результаты за третий квартал 2018 финансового года. Выручка компании за третий квартал составила $1,98 млрд, что на 11% выше по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

Доход от продажи лицензий за третий квартал составил $785 млн, что на 14% выше по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

Чистая прибыль по стандарту GAAP за третий квартал составила $443 млн, или $1,07 на разводненную акцию, увеличившись на 43% на разводненную акцию, по сравнению с $319 млн или $0,75 на разводненную акцию в третьем квартале 2016 года. Чистая прибыль не по стандарту GAAP за квартал составила $553 млн, или $1,34 на разводненную акцию, увеличившись на 17% по сравнению с $485 млн, или $1,14 на разводненную акцию в третьем квартале 2016 года.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за третий квартал составила $465 млн долларов, что на 22% выше по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Операционная прибыль не по стандарту GAAP за третий квартал составила $689 млн, что на 16% выше по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

Денежные поступления от основной деятельности за третий квартал составили $970 млн. Свободный поток денежных средств составил $911 млн. На 3 ноября 2017 года денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции составили $11,6 млрд, доходы будущих периодов — $5,6 млрд. Общая выручка совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросла на 21% в годовом исчислении. Доходы от продажи лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов увеличились на 16% в годовом исчислении.

«В этом квартале мы были рады представить новые продукты и услуги на конференциях VMworld. Новые решения демонстрируют приверженность VMware инновациям и готовность решать проблемы заказчиков, — сказал Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), главный исполнительный директор компании VMware. — Мы очень довольны результатами третьего квартала. Стратегия VMware соответствует интересам наших заказчиков, поэтому они расширяют использование продуктов и услуг, которые мы предлагаем».

«В третьем квартале мы проделали огромную работу, — отметил Зейн Роу (Zane Rowe), исполнительный вице-президент и финансовый директор VMware. — Наши результаты показали, что мы по-прежнему стремимся к созданию лучших решений для наших заказчиков, воплощающих стратегии использования частного, публичного и гибридного облака».

Конференции VMworld 2017 собрали более 30 000 заказчиков, партнеров и лидеров мнений в Лас-Вегасе и Барселоне, где были представлены новые продукты и услуги, в основе которых ключевые технологии для облака, мобильности, сетей и безопасности. VMware представила расширенный набор продуктов и услуг в составе VMware Cloud, которые доступны через VMware и партнеров.

Решение VMware Cloud on AWS теперь доступно в AWS U.S. West region. VMware Cloud on AWS предоставляет программно-определяемый ЦОД VMware для облака AWS Cloud, позволяя заказчикам запускать приложения в операционно-единообразных частных, публичных и гибридных облачных средах, использующих VMware vSphere, с оптимизированным доступом к услугам AWS.

Новые услуги VMware Cloud Services обеспечивают сквозную прозрачность потребления облачных вычислений, расходов на таковые и сетей, в сочетании с единообразной организацией политик безопасности и сетевого доступа для инфраструктур, комбинирующих частные и публичные облака.

VMware представила инновационное решение для обеспечения безопасности приложений, работающих в виртуализированных или облачных средах — VMware AppDefense. Оно помогает построить модель безопасности, основанную на намерениях (intent-based), и практически реализовать принцип вычислений с минимально возможными привилегиями для критически важных приложений.

VMware и Pivotal Software, Inc., в сотрудничестве с Google Cloud, представили Pivotal Container Service (PKS), коммерческий релиз технологии Cloud Foundry Container Runtime, которая поможет компаниям из списка Global 2000 внедрить и экплуатировать Kubernetes.

VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks, ведущего поставщика облачных программно-определяемых распределенных сетей (SD-WAN) для организаций и поставщиков телеком-услуг. Как только слияние завершится, решения VeloCloud позволят VMware улучшить платформу сетевой виртуализации VMware NSX и расширить портфель сетевых решений для комплексной автоматизации, непрерывности работы приложений, трансформации филиалов и безопасности в локальных и облачных ЦОДах.

Согласно исследованию IDC 2Q2017 Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, компания VMware, благодаря продажам гиперконвергентных решений под управлением VMware vSAN, стала крупнейшим вендором ПО для гиперконвергентной инфраструктуры в первой половине 2017 года .