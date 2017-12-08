Huawei увеличит инвестиции в научное сотрудничество в России

Huawei представила новые принципы взаимодействия с научными организациями в России: открытое сотрудничество по конкретным темам, а также фокус на долгосрочные программы исследований. Презентация состоялась в рамках проводимого Huawei совместно с Институтом проблем передачи информации имени А. А. Харкевича (ИППИ РАН) IV Профессорского дня.

В мероприятии приняли участие представители научных организаций-партнеров Huawei, а также ее российских и зарубежных R&D-центров. В этом году основными темами обсуждения стали: алгоритмы передачи информации по беспроводным и оптоволоконным каналам, алгоритмы обработки изображений, искусственный интеллект и машинное обучение, облачные сервисы и виртуализация, а также обработка больших данных.

Россия для Huawei — один из самых приоритетных регионов для партнерства на всех уровнях. Компания разрабатывает исследовательские проекты вместе с такими научными организациями РАН, как Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, Институт системного программирования, Институт вычислительной математики, а также с пятнадцатью вузами, в том числе с Московским государственным университетом им. Ломоносова и Политехническим университетом им. Петра Великого.

Новым этапом сотрудничества Huawei с Российской Академией наук стала поддержка премии за достижения в области пропаганды научных знаний. Так, в 2017 году Huawei выступила генеральным партнером церемонии вручения Золотой медали РАН «Научные достижения России» и выделила гранты на исследования Математическому институту им. В. А. Стеклова и его подразделению в Санкт-Петербурге.

В течение следующих 10-20 лет объем передаваемой информации вырастет в десятки, а то и сотни раз, и наибольший вклад внесут именно ИКТ за счет развитияинтернета вещей, умных автомобилей, цифрового производства, электронного здравоохранения, мобильного банкинга и т.д. Чтобы оставаться лидером в этих условиях, нужно не просто производить решения, но и самостоятельно создавать прорывные технологии.

Huawei уделяет особое внимание инвестициям в фундаментальные исследования, благодаря которым можно добиться, например, значительного увеличения пропускной способности сетей. Ежегодно Huawei инвестирует в НИОКР более 10% выручки от продаж. Только в 2016 году компания направила на эти цели $11 млрд.

В сфере научных исследований Huawei работает как самостоятельно, так и в сотрудничестве со своими партнерами. Всего у компании 15 собственных центров НИОКР и 36 совместных инновационных центров по всему миру. У каждого центра — своя конкретная специализация, при этом работают они не изолированно, а в тесном контакте друг с другом.

Два центра НИОКР находятся в России – Москве и Санкт-Петербурге. Они входят в объединенный Европейский исследовательский институт Huawei вместе с научными центрами Дублина, Мюнхена, Милана, Парижа, Хельсинки и других европейских городов. Европейским исследовательским институтом реализовано уже более 80 собственных исследовательских проектов с участием более 200 ученых и технологических экспертов из 150 исследовательских организаций.

Алгоритмы, написанные в российских центрах исследований и разработок Huawei, способствуют увеличению пропускную способность сетей связи, построенных с помощью оборудования компании, и используются во всех решениях Huawei: LTE-оборудование, оптические коммутаторы и т.п. Это оборудование продается в том числе и в России. Московский центр НИОКР также способствует развитию стандартизации 3GPP 5G (помехоустойчивого кодирования) и нового Ultra-HD видеокодека H.266.

«Huawei намерена увеличить инвестиции в научное развитие за счет новых форм открытого сотрудничества и программ долгосрочных исследований», – отметил директор Европейского научного центра Huawei Чжоу Хун (Zhou Hong) на церемонии открытия, озвучив также новую стратегию сотрудничества в России. Кроме того, он обратил внимание на весомый вклад российских ученых в развитие мирового научного сообщества.