40% покупателей в США используют голосовых помощников для праздничного шоппинга

Компания SAP провела исследование о том, как потребители используют домашние устройства с умными ассистентами для праздничного шоппинга. Результаты показывают, что почти 4 из 10 респондентов, у которых есть умные колонки (smart speakers), используют их при совершении покупок в этом году: 16% – для покупки подарков другим людям, 15% – для поиска скидок и выгодных цен, и 7% – для собственных покупок. SAP провела опрос 1000 потребителей в США, чтобы изучить использование умных устройств с искусственным интеллектом для новогоднего шоппинга. Опрос подтвердил растущий интерес к использованию технологий искусственного интеллекта при совершении покупок, а также, что компании, которые уже рассматривают умные устройства и чат-ботов как часть своей омниканальной стратегии, находятся на правильном пути.

По данным Juniper Research, к 2022 г. в 55% американских домохозяйств уже будут устройства с умными голосовыми помощниками, такие, как Amazon Echo, Google Home или Sonos One. В США наблюдается поступательный рост использования умных ассистентов среди потребителей, которые доверяют голосовым помощникам все больше приложений – от стриминга музыки и составления списков до прослушивания новостей и даже совершения покупок.

Исследование показало, что 17% процентов потребителей-владельцев умных колонок уже использовали их для праздничного шоппинга год назад. В 2017 г. интерес к использованию этих устройств для праздничных покупок вырос более чем в два раза в сравнении с прошлым годом, что подтверждает растущий интерес к использованию ИИ-технологий для совершения покупок. Одна из главных причин при использовании домашних умных ассистентов для покупок – это удобство, 18% опрошенных назвали эту черту самым главным преимуществом.

«Ритейлеры стремятся к тому, чтобы соответствовать пожеланиям покупателей о персонализации и удобстве услуг, поэтому искусственный интеллект играет все более важную роль в рамках цикла взаимодействия с клиентом, – говорит Йоханн Вреде (Johann Wrede), глобальный вице-президент по стратегическому маркетингу решений SAP Hybris в SAP. – Чатботы и голосовые помощники предоставляют покупателям удобный и бесконтактный способ взаимодействия, что также снимает еще больше барьеров для привлечения клиентов. Однако развитие этих технологий невозможно без наличия больших объемов потребительских данных, чтобы давать релевантные рекомендации и быть по-настоящему полезными».

Хотя все больше людей принимают помощь искусственного интеллекта при совершении покупок, все еще сохраняется большое число скептиков, которые не готовы использовать домашние умные устройства для покупок. Только 28% респондентов считают, что умные помощники правильно понимают их нужды, чтобы давать рекомендации о подарках. Также владельцы умных колонок выделяют два главных ограничения голосовых помощников: нельзя посмотреть на продукт (20%) и требуется слишком много усилий (19%) – потребители хотят, чтобы процесс покупки был проще, чтобы устройства понимали их требования и были удобнее.