Positive Technologies увеличит оборот более чем на 40% по итогам 2017 года

Positive Technologies прогнозирует, что в 2017 году оборот компании увеличится более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. Возрастающий интерес к информационной безопасности стимулировал рост продаж всей продуктовой линейки компании. Почти двукратный рост демонстрируют система MaxPatrol SIEM и линейка Application Security. Продажи продукта MaxPatrol 8 по итогам 2017 г. увеличатся почти на 10%, а сервисы экспертного центра безопасности (PT ExpertSecurity Center) вместе со стандартными услугами компании показывают рост в 1,5 раза.

В 2017 г. рынок информационной безопасности развивался по возрастающей траектории: динамика роста составила 15% по сравнению с предыдущим годом. Интерес заказчиков к продуктам и услугам по информационной безопасности был вызван громкими вирусными эпидемиями, наглядно продемонстрировавшими последствия для бизнеса. Значимым фактором также стало принятие на государственном уровне ориентира на цифровую экономику, охватывающую все сферы: от здравоохранения и образования до транспорта и финансов. Решение сказалось на росте сектора ИТ в целом и сфере информационной безопасности в частности.

Рост инвестиций в ИБ-отрасль демонстрировали крупные компании, нацеленные на диджитализацию бизнеса и внедряющие новейшие технологии, осознавая необходимость обеспечения реальной информационной безопасности. Наличие таких заказчиков позволило Positive Technologies значительно увеличить оборот, опередить рост рынка и увеличить продажи как ключевых, так и нишевых продуктов.

В Positive Technologies отметили, что флагманский продукт компании –– система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8 ― занимает порядка 80% российского рынка. Ежегодно MaxPatrol 8 и сканер уязвимостей XSpider показывают стабильный 10-процентный рост доходов. Почти двукратный рост продемонстрировали система управления событиями и информацией ИБ MaxPatrol SIEM и линейка Application Security (PT Application Firewall и PT Application Inspector). Нишевые продукты ― PT Telecom Attack Discovery (система автоматизированного выявления нелегитимной активности в сигнальных сетях оператора и контроля атак из сети сотовых операторов), а также PT Industrial Security Incident Manager (система управления инцидентами кибербезопасности АСУ ТП) ― также показывают рост.

В этом году Positive Technologies успешно обновила пакет сервисов PT Expert Security Center: вместе со стандартными услугами компании (услуги по консалтингу, такие как тестирование на проникновение, аудит веб-приложений, аудит беспроводных сетей) это направление показывает рост в 1,5 раза. Также Positive Technologies с этого года предлагает услугу по анализу безопасности и защите процедуры ICO, за несколько месяцев реализовав более десятка проектов по этому направлению, в том числе, с рядом банков, входящих в топ-20 в России.

«Мы традиционно делаем ставку на технологическое лидерство наших продуктов и сервисов, и 2017 год в этом плане не стал исключением, ― прокомментировал итоги года директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов. ― Наши команды разработки совершили ряд технологических прорывов в таких направлениях, как кибербезопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами, управление событиями и информацией ИБ, выявление инцидентов в реальном времени, автоматическое выявление и блокировка вредоносного контента, оказание экспертных сервисов безопасности. Правильность выбранного нами пути и его успешность в числе прочего подтверждается ростом показателей компании в целом и по каждому направлению в отдельности».