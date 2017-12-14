«АльфаСтрахование» в мобильном приложении продает полисы для путешественников со скидкой

«АльфаСтрахование» объявило о 15-процентной скидке на полисы страхования путешественников или выезжающих за рубеж в случае заказа через мобильное приложение. Акция действует с 14 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо перейти по специальной ссылке через приложение «АльфаСтрахование Mobile».

«Впереди – пора зимних отпусков, новогодние и рождественские праздники, каникулы, которые многие хотели бы провести не дома, - говорит Ольга Можаренко, руководитель проектов департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование». – Чтобы чувствовать себя в безопасности во время путешествия, необходимо приобрести полис страхования путешественников (ВЗР). Наша компания предоставляет отличную возможность купить страховую защиту с хорошей скидкой через мобильное приложение как настоящим, так и новым клиентам».

«АльфаСтрахование Mobile» бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS и Android. С момента запуска мобильного приложения «АльфаСтрахование Mobile» его установили более 320 тыс. раз. Количество активных пользователей приложения в октябре 2017 г. составило 52,4 тыс. человек.