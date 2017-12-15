Доходы Oracle от облачных сервисов увеличились на 44%

Корпорация Oracle объявила финансовые результаты за второй квартал 2018 финансового года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года совокупные доходы выросли на 6% - до $9,6 млрд. Доходы от программного обеспечения - подписки на облачные сервисы и продаж лицензий для развертывания непосредственно на предприятии - увеличились на 9% - до $7,8 млрд. Доходы от сервисов SaaS повысились на 55% и составили $1,1 млрд. Доходы от облачных сервисов PaaS и IaaS увеличились на 21% - до $396 млн. Совокупные облачные доходы выросли на 44% - до $1,5 млрд.

Операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 1% и составила $3,1 млрд при норме операционной прибыли в 32%. Операционная прибыль, рассчитанная без учета требований GAAP, выросла на 10% - до $4,2 млрд, а норма операционной прибыли без учета GAAP составила 44%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, увеличилась на 10% и составила $2,2 млрд, а без учета требований GAAP - на 16% - до $3 млрд. Прибыль на акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 8% - до $0,52, а без учета требований GAAP - на 14% - до $0,7.

Краткосрочные доходы будущих периодов выросли на 9% и составили $8,1 млрд. Денежный поток от операционной деятельности за истекшие двенадцать месяцев вырос на 2% - до $14,6 млрд.

«Общий рост облачных доходов на 44% привел к увеличению наших квартальных доходов и прибыли, - подчеркнула главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац (Safra Сatz). – Лидерами роста стали облачные SaaS-приложения с показателем 49% без учета требований GAAP, благодаря чему Oracle продемонстрировала рост на 14% прибыли на акцию при расчётах без учета требований GAAP, и рост выручки на 6%. Наш успех в этом квартале был основан на увеличении масштаба и числа клиентов нашего облачного бизнеса. Ожидаю, что этот бизнес будет и далее расти и укрепляться в течение ближайших кварталов».

«Наши доходы от SaaS-приложений Fusion ERP и Fusion HCM выросли за квартал на 65%, - отметил главный исполнительный директор Oracle Марк Херд (Mark Hurd). - Сейчас мы являемся явным лидером на рынке корпоративных бэк-офисных SaaS-приложений, имея более чем 5 тысяч клиентов Fusion. И мы планируем укрепить наше лидерство за счет новых продаж подписок на облачные SaaS-приложения на сумму около $2 млрд за ближайшие четыре квартала. Это больше новых продаж SaaS, чем у любого из наших конкурентов».

«Oracle скоро представит первую в мире автономную самоуправляемую базу данных, - сообщил исполнительный председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). - Новая база данных Oracle с искусственным интеллектом полностью автоматизирована и не требует при администрировании труда человека. При обнаружении уязвимости безопасности база данных сама немедленно применяет патч, не прекращая работы. Никакая другая система не может делать ничего подобного. И, что самое замечательное, мы гарантируем, что стоимость использования Oracle Autonomous Database в облаке Oracle Cloud меньше половины стоимости использования базы данных в облаке Amazon».

Совет директоров увеличил объем разрешенного выкупа акций на $12 млрд, а также объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере $0,19 на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 24 января 2018 г. всем держателем акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 10 января 2018 г.