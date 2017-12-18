В МТС назначен вице-президент по управлению персоналом

МТС объявила о назначении с 10 января 2018 г. на должность вице-президента по управлению персоналом члена правления группы МТС Марии Голяндриной, ранее на протяжении трех лет возглавлявшей в МТС департамент компенсаций, льгот и кадрового администрирования. Кандидатура утверждена советом директоров МТС.

Мария Голяндрина начала работу в МТС в 2006 году, занимала в компании ряд руководящих должностей в сфере управления персоналом.

«За более чем десятилетний опыт работы в МТС Мария внесла существенный вклад в формирование команды МТС, признанной одной из наиболее эффективных корпоративных команд в России. Сейчас перед Марией будет стоять ряд новых амбициозных задач, ключевая из которых – переориентация сотрудников МТС на новые для компании технологические рынки и привлечение лучших экспертов этих рынков в МТС. Михаил Архипов, ранее занимавший должность вице-президента по управлению персоналом МТС, продолжит свою профессиональную деятельность в другой отрасли. От себя лично и от всей компании я благодарю Михаила за тот вклад, который он внес в развитие МТС, в том числе за проведение реструктуризации компании и построение эффективной системы развития сотрудников. Уверен, что Мария успешно продолжит реализацию начатых Михаилом проектов и найдет новые возможности развития команды МТС, которая является одним из главных активов компании», – отметил президент и председатель правления МТС Андрей Дубовсков.

Мария Голяндрина в 2006 г. начала карьеру в МТС в должности менеджера по персоналу. С 2014 г.– директор департамента компенсаций, льгот и кадрового администрирования. В зону ответственности Марии входили в том числе разработка, внедрение и развитие системы оплаты труда компаний, входящих в группу МТС; создание и совершенствование методики оценки деятельности персонала, комплексной программы мотивации сотрудников; формирование и обновление организационных структур компании.

В 2008 г. окончила Государственный Университет Управления, в 2012 г. – курсы повышения квалификации Института экспериментальной экономики и финансов МГУ, в 2017 г. – программу повышения квалификации «Сколково».