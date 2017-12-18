Выручка Acer за ноябрь поставила рекорд в 2017 году

Acer опубликовала данные о консолидированной выручке за ноябрь, которая достигла наивысшей отметки за 2017 год и составила 23,61 млрд тайваньских долларов (около $790 млн). Это на 3,89% выше показателя прошлого года в тайваньских долларах и на 9,58% – в долларах США.

По сравнению с предыдущим месяцем, размер консолидированной выручки Acer вырос в ноябре на 5,13% в тайваньских долларах или на 5,66% в долларах США.

Общий размер консолидированной выручки компании с января по ноябрь составил 216,3 млрд тайваньских долларов ($7,21 млрд), что на 1,13% выше показателя прошлого года в тайваньских долларах или на 7,24% – в долларах США.

Рост выручки отражает рост спроса на продукцию компании в предпраздничный период и эффективность стратегии Acer по диверсификации продуктового ряда под потребности различных сегментов рынка.