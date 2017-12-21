Акции Net Element взлетели на 300% на сообщении о новом блокчейн-подразделении компании

Курс акций американской компании Net Element Inc., владеющей российскими платежными системами PayOnline и Digital Provider, резко вырос после известия о запуске блокчейн-подразделения. Акции выросли на 272% в предрыночной торговле до $19,36, почти в четыре раза по сравнению с закрытием днем ранее по цене $5,21.

Одним из основных акционеров и председателем совета директоров Net Element является инвестор Кенес Ракишев, известный проведением в декабре 2017 года ICO для разработки первого в мире криптосмартфона FINNEY от компании SIRIN LABS.

Электронная платежная компания сообщила об объединении с Bunker Capital для создания нового блокчейн-подразделения. Ожидается, что новая бизнес-единица станет децентрализованной экосистемой на основе криптотехнологий, которая будет выступать в качестве основы для неограниченного числа дополнительных услуг («VAS»), которые могут соединять торговцев и потребителей, непосредственно использующих технологию blockchain, одновременно повышая экономическую эффективность всех сделок, совершаемых в рамках экосистемы.

Net Element присоединяется к растущему списку компаний, акции которых выросли более чем в два раза с момента объявления о планах использования blockchain технологий, который движут цифровыми валютами, такими как биткойн до головокружительных высот в последние месяцы. «Мы считаем, что мы на пороге новой эволюции, когда внедряются новейшие цифровые методы оплаты», - сказал исполнительный директор Net Element Олег Фирер.

Ранее в 2017 году Net Element (NETE), председателем совета директоров которой является Кенес Ракишев, договорилась о привлечении $10 млн инвестиций от фонда Cobblestone Capital Partners (CCP).