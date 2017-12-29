«РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз

«РТ-Информ» (Центр компетенции по ИТ и ИБ Госкорпорации Ростех) объявил о стабильном росте выручки с 2014 года. За время пребывания во главе компании Камиля Газизова, который назначен на должность генерального директора «РТ-Информ» в мае 2014, она увеличилась с 40 млн руб. до 3 млрд руб.

В 2014 г. было совершено стратегическое переориентирование компании, в результате которого перед «РТ-Информ» были поставлены задачи по развитию сервисного направления, созданию центров компетенций по информационной безопасности, тестированию и сертификации ИТ-продукции.

Реализация стратегии привела к тому, что уже на конец 2014 г. выручка составила 600 млн руб., по итогам 2015 г. этот показатель достиг 1,9 млрд руб. Таких результатов удалось достичь за счет роста доли охвата внутрикорпоративного рынка, в том числе по торгово-закупочной деятельности, позволившей сэкономить до 15% ИТ-бюджетов внутрикорпоративных заказчиков, так как «РТ-Информ» смогла консолидировать потребности в области ИТ и получить значительные ценовые преференции за счет «эффекта масштаба».

По итогам работы в 2016 г. выручка «РТ-Информ» составила 2,5 млрд руб. По состоянию на конец 2017 года законтрактовано более 3 млрд руб. Таким образом, за время работы Камиля Газизова в должности генерального директора «РТ-Информ» выручка компании выросла в 75 раз.

Компания успешно работает и на внешнем рынке. В 2017 году был реализован пилотный проект по сопровождению инфраструктуры ЦОД Ространснадзора.

С 2015 г. «РТ-Информ» реализует проект по сервисному сопровождению Государственной корпорации Ростех. В рамках этой работы был проведен комплексный аудит ИТ-систем предприятий, входящих в Ростех, выработаны основополагающие документы по ИТ, стандартизированы подходы к работе с ИТ и ИБ.

«За счет централизации систем и формирования пула знаний, пригодного для масштабирования, сэкономлены суммы, которые даже нельзя оценить – по самым скромным подсчетам, это миллиарды рублей – отметил Камиль Газизов, – Одно только создание внутри «РТ-Информ» департамента сервисного обслуживания для Ростеха, предоставляющего облачный сервис для госкорпорации, помогло сэкономить 30% ИТ-бюджета Центрального аппарата госкорпорации».

Сейчас корпоративные информационные системы Ростеха сосредоточены в объединенном ЦОДе, который соответствует требованиям надежности уровня TIER III и аттестован по требованиям к обеспечению защиты информации, предъявляемой к государственным информационным системам 3-го класса защищенности (КЗ). Объем обрабатываемой информации: 798 720 гигабайт в месяц. Производительность ЦОД составляет 35,23 терафлопс.

К ЦОДу, предлагающему облачные сервисы, в том числе услуги электронной почты, вычислительные ресурсы по запросу, виртуальный рабочий стол, подключено порядка 300 организаций корпорации. Помимо этого, была внедрена система финансового планирования центрального аппарата Ростеха, автоматизирована финансово-закупочная деятельность госкорпорации. Проект по созданию сервисной ИТ-инфраструктуры для Ростеха под названием «Услуга 360» был признан лучшим проектом 2016 года по версии GlobalCio в номинации «Облачные среды и виртуализация».

Все предприятия госкорпорации в 2015-2016 годах подключили к Единой системе Корпоративного Казначейства. Для центрального аппарата «Объединенной двигателестроительной корпорации» была разработана программа информатизации, которую взяли за основу для внедрения по всем предприятиям ОДК. В головном предприятии холдинга «Вертолеты России» в 2016 году внедрили систему планирования и мониторинга производственных заказов. Ее также планируется растиражировать на все серийные вертолетные заводы.

В управляющей компании и 5 крупных организациях, входящих в «Вертолеты России», в 2016 году реализован первый этап по импортозамещению операционной системы и инфраструктурных программных сервисов с ОС Windows на отечественную платформу Astra Linux. В 2018 году отечественные платформы появятся еще на 6 предприятиях холдинга.

В конце 2016 года силами «РТ-Информ» в Ростехе создан Корпоративный центр по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ), который собирает и анализирует данные о внешнем периметре организаций корпорации, выявляет вредоносную активность на внешней границе сети с использованием данных партнеров по киберразведке, ликвидирует последствия кибератак и оказывает предприятиям экспертную помощь в последующем расследовании. Центр напрямую взаимодействует со структурами ФСБ и является дополнительным эшелоном защиты для Предриятий ГК «Ростех». На текущий момент под защитой КЦОПЛ - 386 предприятий (более 24000 внешних IP-адресов).

За текущий год было зафиксировано около 1 000 000 событий информационной безопасности, по результатам анализа которых зарегистрировано более 200 кибератак, преодолевших штатные средства безопасности предприятий.

У «РТ-Информ» выстроены отношения с одним из самых авторитетных центров информации по кибератакам – FinCERT Банка России. Согласно подписанному соглашению между организациями ведется обмен данными о компьютерных атаках. Внутри ГК Ростех «РТ-Информ» поставляет, внедряет и сопровождает работу систем межсетевого экранирования, защиты от утечек конфиденциальной информации, криптографической защиты каналов связи. Благодаря грамотно выстроенной системе предупреждения кибератак предприятия Ростеха не пострадали в таких веерных киберэпидемиях, как WannaCry, BadRabbit и другие.

В связи с курсом корпорации на цифровую трансформацию и динамичным развитием предприятий, компания «РТ-Информ» делает ставку на облака, которые зарекомендовали себя как эффективный инструмент трансформации IT-инфраструктуры, позволяющий упростить управление ресурсами, снизить стоимость владения и гибко адаптировать IT-составляющую под меняющиеся потребности. Развитие сервисов, внедрение процессов управления ИТ, в том числе на базе облачных технологий способствуют повышению эффективности инвестиций в ИТ и сокращению общего уровня затрат. По предварительным расчетам компании, до 2020 года экономия должна составлять не менее 20%. Основная миссия «РТ-Информ» заключается в том, чтобы все предприятия корпорации получали нужные услуги и сервисы на качественно новом уровне при дальнейшей оптимизации ИТ-бюджета.