«Вымпелком» назначил нового главного финансового директора

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о назначении Андрея Ларкина исполнительным вице-президентом, главным финансовым директором компании с 1 января 2018 года. Он также войдет в состав правления «Вымпелкома».

На этой позиции Андрей Ларкин сменит Фабрицио Мамбрини, который продолжит работу в Группе VEON Ltd. и будет курировать финансовые функции бизнес-единиц России и Италии. Ранее Андрей занимал должность заместителя исполнительного вице-президента, главного финансового директора «Вымпелкома».

Глава крупнейших рынков VEON Ltd. Шелль Мортен Йонсен отметил: «Финансовый блок играет важную роль в достижении стратегических целей компании. Андрей обладает прекрасными управленческими навыками и богатым опытом повышения операционной эффективности компаний. Я очень рад назначению Андрея и от всей души желаю ему успеха на новой должности.»

Андрей Ларкин родился в 1975 году в г. Москве. В 1997 году окончил Московский Государственный институт международных отношений по специальности экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.

В 2000 г. стал членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА).

До прихода в «Вымпелком» Андрей Ларкин занимал должность заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и являлся членом правления «Ингосстрах».