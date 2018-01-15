Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта

Prestigio отметил 15-летие и провел конференцию с ключевыми партнерами, в рамках которой был анонсирован выход бренда на рынок систем искусственного интеллекта.

Сергей Костевич, CEO холдинга ASBIS (торговые марки Prestigio и Canyon), отметил, что в ближайшем будущем Prestigio уделит много внимания технологии IoT и коммерческим решениям для ритейла, представив обновленные интерактивные цифровые экраны, инвентаризацию с помощью RFID, электронные ценники и мобильную систему платежей. Также в 2018 году Prestigio запустит новое направление — работу с серверами и рабочими станциями для расчета систем искусственного интеллекта.

Приоритетом Prestigio остается наиболее оптимальное соотношение цены/качества в сегменте портативной электроники и непрерывная сервисная и маркетинговая поддержка.

«За каждым продуктом стоит работа наших инженеров, маркетологов, дизайнеров и, конечно, коммерческой команды. Достичь текущих результатов и оставаться на рынке в течение 15 лет было бы невозможно без наших партнеров», — отметил Сергей Костевич, CEO холдинга ASBIS (торговые марки Prestigio и Canyon).

Конференцию посетили более 30 ключевых партнеров из Беларуси, Украины, России, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и Сербии.