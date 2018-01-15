Юридический департамент «Яндекса» возглавила Мария Султанова

«Яндекс» сообщил о назначении Марии Султановой на должность главы юридического департамента компании.



Мария имеет большой опыт работы в международной юридической фирме, а также в крупных частных и государственных компаниях и учреждениях.

С 2008 по 2016 годы Мария возглавляла юридический департамент «ВТБ Капитал» (инвестиционный бизнес Группы ВТБ). С 2005 по 2008 она работала в Объединенной финансовой группе и Deutsche Bank, специализируясь на юридическом сопровождении сделок корпоративного финансирования, слияний и поглощений. С 2001 по 2005 годы — юрист в составе практики корпоративного финансирования и рынков капитала Московского офиса международной юридической фирмы White & Case LLС.

Мария Султанова по образованию юрист-международник, окончила Международно-правовой факультет МГИМО МИД России, кафедру международного частного и гражданского права.

Основной фокус команды юристов «Яндекса» под ее руководством будет связан с правовой защитой интересов компании, сопровождением проектов, а также с развитием правоприменительной практики в области интернет-сервисов и новых технологий.