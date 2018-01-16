Фонд «Сколково» и Starta Accelerator расширяют взаимодействие с российскими предприятиями

Фонд «Сколково» и российско-американский Starta Accelerator планируют совместно развивать инновационную экосистему «Сколково» и повышать уровень интеграции российских технологических компаний в мировое инновационное сообщество. Партнеры рассмотрят возможности использования Starta Accelerator потенциала Сколковского института науки и технологий в части исследований и образования.

Соглашение о сотрудничестве предполагает развитие и укрепление деловых контактов Фонда «Сколково» со Starta Accelerator, с ведущими российскими инновационными малыми и средними предприятиями, а также содействие расширению доступа Starta Accelerator к технологиям и продуктам российского инновационного бизнеса и знакомству Starta Accelerator с талантливыми предпринимателями и IT-специалистами.

Фонд будет содействовать участию Starta Accelerator в проектах и программах государственного масштаба, а также ведению переговоров по использованию Starta Accelerator возможностей, представляемых Сколковским институтом науки и технологий в части исследований и образования.

Алексей Гирин, сооснователь Starta Ventures, отметил: «Команда Starta Accelerator приложит максимальные усилия по предоставлению участникам проекта «Сколково» производственных компетенций и информации об основных актуальных технологических тенденциях. Также планируется рассмотреть возможность создания на территории Инновационного центра «Сколково» совместного научно-исследовательского, инжинирингового и демонстрационного центра».

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково», сказал: «Фонд “Сколково” давно сотрудничает с фондом Starta Ventures и Starta Accelerator. Благодаря возможностям софинансирования инновационных компаний и уникальной программе акселерации, проходящей в России и США, а также физической инфраструктуре в самом центре стартап сообщества Нью-Йорка, Starta Accelerator является привлекательным партнером для компаний «Сколково», планирующих выход на американский рынок».

Выпускниками акселерационных программ обоих партнеров, Фонда «Сколково» и Starta Accelerator, уже являются такие успешные сколковские компании как Navigine и GeoCV. Стороны заинтересованы в увеличении числа общих проектов и ведут работу в этом направлении.