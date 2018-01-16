Softline Venture Partners инвестировал в аналитическую онлайн-платформу JagaJam

Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline, сообщил об инвестициях в компанию JagaJam. Фонд получит миноритарную долю в проекте. Полученные средства JagaJam использует для развития технологической платформы, создания новых смежных аналитических продуктов и масштабирования бизнеса в России и за рубежом.

Социальные сети перестали оцениваться компаниями как возможность просто укрепить репутацию бренда. Взаимодействие с потребителями в digital-среде стала неотъемлемой частью их маркетинговой стратегии, требующей дополнительных ресурсов и инструментов. Ожидается, что к 2019 году расходы брендов на социальные медиа вырастут до 17,3 млрд. долларов (Statista). При этом, согласно недавнему опросу CMO, прогнозируется и рост средств, выделяемых на маркетинговую аналитику. Если в 2017 году компании выделяли на это всего 4,6% маркетингового бюджета, то к 2020 году этот процент может возрасти почти до 22 %.

В сегменте решений для аналитики активности брендов в социальных сетях в России JagaJam является пионером и работает на рынке уже более 5 лет. Платформа, разрабатываемая компанией, анализирует на регулярной основе более 6 миллионов страниц брендов во всех популярных социальных сетях, вычисляет отраслевые и региональные бенчмарки и предоставляет оперативные данные о действиях брендов-конкурентов, таким образом, обеспечивая маркетологов ценными знаниями об эффективности их взаимодействия с целевой аудиторией в digital-среде.

«Измерение маркетингового ROI и оценка факторов, влияющих на улучшение его показателей, по-прежнему остается одной из самых сложных проблем для специалистов, особенно в цифровой сфере. Качественные решения для аналитики взаимодействия пользователей с брендами в социальных сетях являются большой потребностью маркетологов c целью построения эффективной стратегии продвижения. И тенденции на российском и международном рынках это подтверждают, - отметил Роман Агафонов, сооснователь и генеральный директор компании JagaJam. – Значительные инвестиции в R&D позволят нам улучшить и расширить функционал платформы, запустить проекты в смежных направлениях».

«У JagaJam продуманная бизнес-модель, проект прошел проверку рынком. У команды успешно получается сотрудничать как с крупными брендами, так и с рекламными агентствами, предоставляя им эффективные маркетинговые аналитические инструменты. Сейчас JagaJam необходимо помочь с масштабированием бизнеса и с технологической составляющей. Это как раз то, что команда нашего фонда умеет делать отлично», — сказала Елена Волотовская, руководитель фонда Softine Venture Partners.