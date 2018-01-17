Avaya выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Avaya Holdings начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ударом в колокол (Opening Bell). По итогам успешного завершения финансовой реструктуризации Avaya открывает новую главу в своей истории с новыми возможностями для инвестирования в технологические инновации и рост.

«От имени всей нашей команды хочу выразить благодарность за почётную возможность торжественно отметить день начала торгов на NYSE для Avaya, чья деятельность как никогда будет направлена на достижение ведущей роли цифровой трансформации отрасли, - сказал Джим Чирико (Jim Chirico), президент и CEO Avaya. - Опираясь на собственную историю инноваций и опыт во внедрении масштабируемых решений, наша компания сегодня занимает прочное место в создании корпоративных коммуникации. На сегодняшний день Avaya имеет более 130 000 клиентов в 220 000 точках по всему миру, в число которых входит более 90% компаний из списка Fortune 100, а количество конечных пользователей наших технологий превышает 100 млн».

Удар в колокол Opening Bell ознаменует начало торгов с акциями Avaya на Нью-Йоркской фондовой бирже 17 января 2018 года под торговым кодом AVYA.