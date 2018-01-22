Mail.Ru Group приобретает 100% ESforce

Mail.Ru Group анонсировала покупку 100% доли в киберспортивном холдинге ESforce. ESforce владеет более чем 14 популярными сайтами и 209 группами в социальных сетях с совокупной аудиторией в 12 миллионов подписчиков и 116 млн пользователей в год, которые обеспечивают охват 90% зрителей киберспортивных трансляций в России и СНГ, а также покрытие значительной части профильной международной аудитории.

Стоимость покупки при закрытии сделки составит $100 млн за вычетом задолженности. Также в конце 2018 года будет совершена дополнительная выплата, размер которой может составить около 20 млн долларов. Mail.Ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать её финансовые результаты на сопоставимой основе. При этом в объединенной структуре ESforce останется самостоятельным холдингом, а данное решение не затронет статус и операционную работу компании.

ESforce является одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и самой крупной в России и Восточной Европе. За последние годы компания выстроила полноценную экосистему, заняв ведущие позиции почти во всех ключевых сегментах индустрии. В 2017 году аудитория холдинга составила 116 миллионов пользователей, количество сессий достигло 440 млн; пользователи стриминговых платформ просмотрели более 120 млн часов онлайн-трансляций. Ожидается, что выручка за 2017 год составит около $19 млн, показав рост примерно на 150% по сравнению с прошлым годом.

«Мировой рынок киберспорта продолжает расти невероятно высокими темпами: по некоторым прогнозам, за следующее десятилетие он обгонит традиционный спортивный рынок. ESForce – один из мировых лидеров, занимающий ведущие позиции во всех ключевых сферах. Мы рады, что талантливая команда, выстроившая этот бизнес, в полном составе останется в компании. Новое приобретение Mail.Ru Group очевидным образом вписывается в стратегию; мы будем использовать наше преимущество в социальных сетях и игровой сфере, чтобы сделать успех ESForce еще более впечатляющим. Эта покупка полностью вписывается в нашу стратегию и содержит целый ряд синергий с существующим бизнесом», — сказал Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group.

«Я вижу в этой сделке следующий этап развития ESforce и его укрепления на мировом рынке. Киберспорт всегда был моей страстью, и я рад, что в перспективность бизнеса, который мы построили за два года, верит крупнейший российский интернет-холдинг»,– сказал Антон Черепенников, директор и совладелец холдинга ESforce.

Рынок киберспорта показывает стабильный рост: по оценкам Superdata, в 2018 объем мирового рынка составит около 1,6 млрд долларов, а размер аудитории достигнет 300 млн пользователей. Последние несколько Mail.Ru Group лет активно наращивает киберспортивную экспертизу внутри компании и активно сотрудничает с другими игроками рынка, чтобы совместными усилиями развивать соревновательный гейминг в России. Так в ноябре 2017 года Игровое направление Mail.Ru Group анонсировало появление собственной профессиональной киберспортивной лиги, которая объединит всех участников киберспортивной индустрии и будет способствовать их эффективному и прозрачному взаимодействию, а в декабре 2017 года было объявлено о стратегическом партнерстве Игрового направления с Федерацией компьютерного спорта России.

Игровое направление уже несколько лет проводит трансляции международных киберспортивных турниров. Среди них — первый major-турнир в СНГ по Dota 2 — The Kiev Major, который суммарно в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники” собрал в 45,6 млн просмотров. Игровое направление Mail.Ru Group также регулярно организовывает киберспортивные турниры по своим проектам. Например, для игроков уже 3 года проводятся регулярные соревнования и крупные сезонные турниры Warface Open Cup.