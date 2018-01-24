НИУ ВШЭ и Лондонский университет открывают бакалавриат «Цифровые инновации в управлении предприятием»

НИУ ВШЭ и Лондонский университет объявили об открытии бакалаврской программы «Цифровые инновации в управлении предприятием». Основная цель программы — подготовить специалистов по цифровой трансформации предприятий. Студенты будут изучать такие направления как интернет вещей, технологии распределенных реестров и блокчейн, большие данные, аналитика социальных сетей и ряд других. Курсы программы, связанные с этими темами, являются во многом новыми. Кроме того, цифровые технологии будут рассматриваться в прикладном плане, для эффективного решения практических задач.

Преимущество программы состоит в сочетании «российских» курсов с «британскими». Со второго года обучения студенты изучают 12 дисциплин Лондонской школы экономики по направлению Management and Digital Innovation в точно таком же виде, в котором они читаются в Лондоне. Все методические материалы по курсам лондонской программы вместе с поддержкой через учебную онлайн-среду предоставляются коллегами из LSE. Для получения диплома Лондонского университета студентам необходимо будет успешно сдать экзамены по этим 12 курсам (4 экзамена в конце каждого учебного года).

Также одна из отличительных особенностей и преимуществ программы – это участие представителей бизнеса. Форма этого участия будет самой разной — от чтения отдельных гостевых лекций и проведения мастер-классов до ведения частей курсов, проведения практик и стажировок.

Таким образом, в ходе четырех лет обучения студенты получают широкий набор компетенций по профилю бизнес-информатики для работы в российских и зарубежных IT-компаниях, аналитических и интернет-компаниях, инновационных и венчурных фондах, а также для ведения самостоятельной предпринимательской деятельности.

Выпускники программы смогут выступать в роли консультантов по последним технологиям и инновационным решениям в сфере IT, разрабатывать рекомендации по архитектуре цифровых продуктов и услуг, контролировать ход технологических проектов по внедрению инноваций и давать оценку ключевым показателям эффективности по ним. Они научатся разрабатывать ключевые метрики для новых цифровых технологий, которые удовлетворяют бизнес-целям компании, разрабатывать и контролировать стратегии инноваций и продвижения новых продуктов и услуг компании, идентифицировать новые возможности для инноваций, увеличивающие прибыльность бизнеса. Эти задачи актуальны не только для высокотехнологичных IТ-компаний — сегодня должности по управлению цифровыми инновациями появляются в госкомпаниях, банках, розничных сетях, строительных и многих других фирмах.