Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год

ГК Inoventica объявила о том, что ее чистая прибыль за 2017 год выросла в 50 раз относительно 2016 года и составила более 50 млн руб. Значение показателя EBITDA выросло на 25% относительно 2016 года и составило 75 млн руб.

Рост выручки по облачному направлению (компания Inoventica Services) в 2017 году был связан с шестикратным ростом количества оказанных услуг «Виртуальный сервер VPS/VDS» на платформе виртуализации KVM относительно 2016 года. Количество вновь подключенных виртуальных серверов в пике достигало порядка 50 единиц в сутки.

В отчетном периоде продолжил расти спрос на разработанное «Иновентикой технолоджес» решение по защите от DDoS-атак, в связи с чем выручка по направлению информационная безопасность выросла более чем на 30%, а значение EBITDA достигло уровня 21%.

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств Группы Inoventica в отчетном периоде выросла на 2% и составила более 800 млн. рублей по первоначальной стоимости.

По состоянию на 01 января 2018 года обязательства по внешним для Группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

Основными событиями и ключевыми достижениями Группы Inoventica в отчетном периоде стали: «Региональная инициатива» стало единственным собственником активов Группы Inoventica, выкупив по 50% долей у «КДИ» и Максима Коробова; Владимир Путин объявил благодарность техническому директору Inoventica; Inoventica Technologies и кубинская компания Softel создадут в Гаване Латиноамериканский региональный центр компетенции по внедрению российской системы защиты от сетевых атак invGUARD. Состоялось двустороннее подписание партнерского соглашения; единственному акционеру головной компании Inoventica «Коммуникации для инноваций» выплачены дивиденды в размере 25 млн руб.; участники «Гарант-Парк-Интернет» (бренд Inoventica Services) осуществили вклад в имущество Общества на общую сумму около 20 млн руб. в целях увеличения чистых активов Общества; Inoventica заключила новый контракт с «Пиринг», организатором пиринговой сети DATAIX, с целью расширения на 20 Гбит/с доступа к транспортной компоненте своего гибридного облака в Приволжском и Уральском ФО; Inoventica Services в рамках реализации стратегии международной экспансии запустила корпоративный сайт и личный кабинет клиента на испанском и китайском языках; Inoventica Services запустила новый продукт — виртуальный сервер (VPS) для торговли на рынке Форекс и фондовых биржах; Inoventica Services выросла в 700 раз вследствие увеличения уставного капитала до 7 млн руб.; Inoventica вывела на рынок услугу colocation серверных ферм для пользователей, майнящих различные криптовалюты; Inoventica вошла в список 100 крупнейших IT-компаний в России в 2017 г.; Inoventica Services обеспечила виртуализацию ИТ-инфраструктуры «МТТ» для предоставления услуг на платформе облачной телефонии «МТТ Бизнес» и другие события.