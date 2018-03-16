ЕРАМ объявил о приобретении Continuum Innovation

EPAM Systems объявил о приобретении Continuum, специализирующейся на инновационном продуктовом дизайне.

Штаб-квартира Continuum находится в Бостоне, ее студии функционируют в Милане, Сеуле и Шанхае. Компания с более чем 150 сотрудниками сотрудничает с заказчиками из списка Fortune 500 в области здравоохранения, финансов, ритейла и путешествий и оказывает услуги по четырем направлениям: стратегический консалтинг, промышленный и цифровой дизайн и экспериментальная промышленная лаборатория для создания полностью функционирущих прототипов сложных продуктов.

Приобретение компании и внедрение человеко-ориентированного подхода Continuum к дизайну и продуктовой разработке расширит потенциал EPAM в сфере инновационного консалтинга и продуктового дизайна и дополнит существующие направления цифрового и сервис-дизайна. Экспериментальная лаборатория и студии Continuum – это уникальные площадки, где многофункциональные команды тесно взаимодействуют друг с другом на протяжении всего цикла итеративной разработки продукта. Они объединяют передовые технологии прототипирования в области механики, электро- и робототехники, а также экспериментальные инструменты дополненной и виртуальной реальности.

«Присоединение Continuum расширит наше присутствие на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии и привнесет в EPAM более глубокий, человеко-ориентированный подход к дизайну. Это поможет нам лучше объединить и преобразовать цифровой и теперь не только цифровой бизнес наших клиентов, – отметил Аркадий Добкин, CEO и президент EPAM. – Внедряя подход Continuum в работу лабораторий EPAM Гараж, мы сможем поднять профессиональный уровень наших предложений, а также расширить разнообразие возможностей для роста наших сотрудников».

«Объединив ресурсы и экспертизу, мы значительно повысим способность превращать инновационные идеи и передовые технологии в практичные и масштабируемые бизнес-решения для наших клиентов. – сказал Джанфранко Заккаи, основатель Continuum. – Присоединение к EPAM позволит нам предоставлять услуги по инновационному дизайну и разработке продуктов в необходимом масштабе ведущим мировым компаниям из списка Global 2000 и предлагать комплексные решения и сервисы нашим действующим клиентам».