Microsoft стала технологическим партнером GenerationS

Корпорация Microsoft примет участие в отборе проектов в треках FinTech, Agro&MedTech, а также медиа-направления трека Creative федерального стартап-акселератора GenerationS, организованного РВК. Лучшие проекты смогут попасть в программу индивидуальной работы со стартапами Microsoft, получат консультационную поддержку технологических и бизнес-экспертов Microsoft, а также доступ к облачным сервисам Microsoft Azure.

Основным критерием отбора проектов станет инновационная составляющая, также эксперты будут оценивать планы по монетизации. Проекты, признанные экспертами лучшими, будут объявлены на финале GenerationS в апреле 2018 г. В прошлом сезоне акселератора 6 участников GenerationS стали обладателями облачных грантов от Microsoft на сумму $120 тыс.

«Поддержка со стороны Microsoft очень важна для начинающих разработчиков. Партнерство с Microsoft позволит проектам воспользоваться всеми преимуществами программы развития мирового уровня, вывести свой продукт на глобальные рынки», — отметила руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

«Помните картинку, которая рассказывает, как нарисовать сову? Кратко говоря, в первом шаге рисуем два круга, во втором – рисуем сову. В итоге никому непонятно, как это делать. Примерно такое же ощущение обычно вызывает термин «цифровая трансформация». Каждый год на финале GenerationS мы видим сильные команды, которые могут изменить мир. Но только в этом году мы увидели команды, которые действительно умеют «рисовать сову». Считаем, что это великолепная тенденция!» — говорит руководитель направления инновационного предпринимательства Microsoft Eastern Europe Анастасия Макеенок.

Microsoft для стартапов – интенсивная программа развития бизнеса. В программу входят консалтинг стартапов, образовательные услуги, инфраструктурная и технологическая поддержка, необходимая для разработки программных продуктов, а также поддержка во взаимодействии с отраслевыми заказчиками с целью реализации пилотных проектов по внедрению. Кроме того, участникам проекта будет оказано содействие в дальнейшем привлечении инвестиций.