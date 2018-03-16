Сбербанк и ТюмГУ расскажут тюменским школьникам про искусственный интеллект

Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» запускают проект «Академия искусственного интеллекта». Школьникам 7-11 классов расскажут о машинном обучении, анализе данных, технологиях искусственного интеллекта и программировании.

Проект стартует с вводных уроков, которые специалисты Сбербанка проведут в школах Москвы и на открытых площадках в регионах. В Тюмени «Академия искусственного интеллекта» проведет урок 17 марта 2018 г. на площадке Тюменского государственного университета.

«Важно научить детей понимать, что стоит за интерфейсом технологий», – сказала Заместитель Председателя Правления Сбербанка Юлия Чупина. – Чтобы этот мир давал новые возможности, надо не просто быть пользователем, но быть разработчиком, создателем новых решений. А где этому научиться школьнику? Мы задались вопросом, что можно сделать прямо сейчас? Проект «Академия искусственного интеллекта для школьников» был создан как ответ на потребности подрастающего поколения в развитии ключевых компетенций XXI века».

«Изучение искусственного интеллекта – вызов современного мира. Чтобы быть конкурентоспособным, овладеть востребованной в будущем профессией, важно получать новые знания и компетенции. Мы рады, что Тюмень вошла в число первых регионов, где проводятся открытые уроки «Академии искусственного интеллекта». Эксперты расскажут школьникам о высоких технологиях в доступном и интересном формате при помощи онлайн уроков, игр и соревнований. Совместно с Тюменским государственным университетом мы планируем знакомить молодежь региона с основами машинного обучения и искусственного интеллекта», – отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

На сайте Недели высоких технологий и технопредпринимательства, партнером которой выступает Сбербанк, преподаватели общеобразовательных школ могут найти все необходимые материалы для проведения аналогичных уроков. Дети и взрослые могут посмотреть видеоверсии вводных лекций и протестировать себя на знание основ искусственного интеллекта.

Проверить свои навыки ребята смогут, выполнив задачу по прогнозированию исхода компьютерной игры DOTA. Сто лучших участников отправятся на хакатон в Москву 21 апреля 2018 г. Победителей ждут новые знания и ценные призы.