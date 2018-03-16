В «Ростелекоме» назначен новый финансовый директор

«Ростелеком» объявил о том, что на пост старшего вице-президента – финансового директора компании назначен Сергей Анохин. На новом посту он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчётностью, а также будет руководить закупочной деятельностью и реализацией проектов повышения операционной эффективности компании. Также в его ведении сохранятся вопросы стратегического планирования и мониторинга реализации стратегии.

Сергей Николаевич Анохин родился в Москве в 1979 году. Окончил Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова по специальности «финансы и кредит».

Начал карьеру в 2000 году в высокотехнологичном секторе, в компании SAS. В 2007 году перешел в банковский сектор на позицию вице-президента, начальника управления в розничном ВТБ24, а с 2011 года – вице-президента, заместителя финансового директора. В 2014 году перешел в головной Банк ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии.

В период присоединения «Банка Москвы» к Банку ВТБ в 2015-2016 годах дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы. В апреле 2017 года назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, а также реализации проектов трансформации и повышения операционной эффективности.

Управление данными направлениями распределено между членами управленческой команды.

Кай-Уве Мельхорн, который с 2013 года занимал должность финансового директора, покинет компанию и сосредоточится на собственных проектах.

«Я благодарен Кай-Уве за проделанную работу в «Ростелекоме». Под его руководством произошла полная реструктуризация и стала прозрачной закупочная деятельность, был снижен уровень показателя отношения капитальных затрат к выручке с 28,4% в 2012 году до 18,8% в прошлом году, эффект от развернутой программы операционной эффективности составил 17,5 миллиардов рублей, создан многофункциональный Общий центр обслуживания (ОЦО), выполняющий целый комплекс стандартных бизнес-операций, – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Приветствую новое назначение Сергея Анохина. Новый пост предоставляет Сергею больше возможностей и полномочий для реализации стратегии компании, разработанной при его непосредственном участии».