Названа главная угроза цифровой трансформации бизнеса

По мере того, как общество осваивает новые технологии, его запросы стремительно растут. Поэтому, для получения конкурентных преимуществ компаниям нужно быстро адаптироваться к изменениям рынка. Однако, в компании TmaxSoft считают, что трансформацию многих предприятий тормозят унаследованные ключевые технологии, на базе которых построена их ИТ-инфраструктура. Из-за этого проигрывает и их бизнес и, как следствие, вся экономика.

Такой вывод сделан на основе результатов последнего исследования форума Cloud Industry Forum (CIF), которое выявило масштаб проблем. В ходе исследования, проведенного в конце 2017 г. агентством Vanson Bourne по заказу CIF, было опрошено 200 руководителей ИТ-подразделений предприятий из разных стран, в которых работает более 500 человек. 89% опрошенных считают, что унаследованная технология является препятствием для успешной цифровой трансформации их компаний.

Главной причиной этой проблемы респонденты называли риск прерывания главных бизнес-процессов при любом изменении унаследованной системы (46%) и большие расходы на ее изменение (40%). Кроме того, 30% ответили, что у них не хватает обученного персонала для обслуживания унаследованной инфраструктуры, а 27% указали на отсутствие четкого плана миграции бизнес-критичных приложений.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор российского отделения TmaxSoft Андрей Рева сказал: «Проблемы унаследованных технологий хорошо известны и с ними сталкиваются практически все компании. Подавляющее большинство предприятий ранее инвестировали значительные средства в ИТ и поэтому не могут начать свою цифровую трансформацию с чистого листа. Очевидно, что унаследованные технологии превратились в критически важную для бизнеса проблему, поскольку во многих компаниях ИТ по-прежнему построена на платформе мэйнфреймов. Унаследованная архитектура мэйнфреймов не способна удовлетворить новые потребности экономики эры цифровой трансформации, что создает серьезные проблемы для тех компаний, которые хотят сохранить конкурентоспособность и динамичность».

«Мэйнфреймы десятилетиями были рабочими лошадками предприятий, и они остаются такими же надежными системами до сих пор. Проблема в том, что они не совместимы с новыми подходами к бизнесу и их владельцы не могут применять технологии нового поколения без значительных инвестиций. Кроме того, результаты исследования показывают, что многие компании сталкиваются с нехваткой персонала для обслуживания мэйнфреймов, поскольку старые кадры уходят на пенсию и нет притока новых специалистов, и этот дефицит обостряется из года в год. Сочетание этих негативных факторов приводит к тому, что на мэйнфреймы расходуются ресурсы ИТ-департаментов и из-за них компании проигрывают конкурентам», – отметил Рева.

В заключение Рева сказал: «В определенный момент становится очевидно, что необходимы кардинальные изменения, поскольку дальнейшее использование неэффективной технологии превращает бизнес в заложника устаревшей инфраструктуры мэйнфреймов, у которой нет должной поддержки, и с течением времени эта проблема будет еще больше обостряться. Если ваша компания готова модернизировать свою архитектуру, но есть риск прерывания бизнес-процессов, а полное переписывание старых приложений требует больших затрат времени и средств, то остается вариант их рехостинга на новую платформу»