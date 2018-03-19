Nokia завершила процесс приобретения компании Unium

Трансформация взлома: как хакеры модифицируют инструменты атаки Fortinet опубликовала отчет о ситуации в сфере обеспечения безопасности в конце 2017 г. Аналитики компании пришли к выводу, что киберпреступники становятся все более изощренными и используют все более продвинутое ПО. Но во многих бедах бизнес оказался виноват сам, в недостаточной степени отреагировав на предыдущие угрозы.