Dbrain и Ligolab договорились заняться разработкой алгоритмов искусственного интеллекта для борьбы с раком

Dbrain, российская блокчейн-платформа для развития проектов в сфере искусственного интеллекта, объявила о запуске нового партнерского проекта вместе с Ligolab Information Systems. Компании планируют повысить точность обнаружения и лечение рака за счет современных технологий.

Несмотря на то, что изучению проблем онкологии и поиску решений в этой сфере уделяется огромное внимание, миллионы людей по-прежнему страдают от рака. Это заболевание занимает второе место среди причин человеческих смертей по всему миру – по данным ВОЗ только в 2015 г. от онкологии скончалось около 8,8 млн человек. Инициатива технологических стартапов отличается применением сразу двух инновационных компонентов – распределенной блокчейн-сети и алгоритмов искусственного интеллекта.

Dbrain изначально позиционирует себя как разработчик блокчейна именно для машинного обучения (в дополнение к социальным инициативам по предоставлению финансовых сервисов населению в развивающихся странах). Ligolab, в свою очередь, создает ИТ-решения для лабораторий анатомии и клинической патологии в США. За счет синергии современных технологий и передовых методик в медицине компания стремится создавать новые методы лечения для сложных заболеваний. И в данном случае речь идет об использовании искусственного интеллекта для ранней диагностики онкологии.

Возможность ранней диагностики рака сложно недооценить. Для многих типов заболевания своевременное обнаружение в 90% случаев может спасти жизнь пациентов. Однако этот показатель падает с невероятной скоростью по мере увеличения срока обнаружения заболевания. Из-за того, что первые стадии болезни остаются незамеченными, лечить рак оказывается намного сложнее.

Традиционно задача диагностики рака возложена на онкологов и патологоанатомов. После взятия проб на биопсию результаты анализа передаются доктору, который изучает образцы и принимает решение, какие зоны тела человека требуют более подробного изучения. Более глубокий анализ отдельных областей и органов патологоанатомом позволяет выявить наличие или отсутствие злокачественных опухолей.

Но несмотря на всю простоту процедуры, многое зависит от опыта и навыков самого доктора. Ведь мы никогда не можем быть уверены в том, что конкретный врач уже делал подобные процедуры и точно может определить, есть ли опухоль и нужно ли проводить дополнительные исследования. Степень подготовки медицинского персонала в целом не всегда гарантирует высокий уровень профессионализма, но даже самые лучшие и опытные врачи не застрахованы от человеческих ошибок и фактора усталости.

Учитывая оптимизации в системе здравоохранения и множество рутинных процедур онкологи и патологоанатомы часто работают в условиях высокой нагрузки. Это значит, что у них не так много времени для изучения образцов тканей, которые поступают в огромном количестве. И если наличие опухоли не очевидно с первого взгляда, то с большой долей вероятности она останется незамеченной на первом этапе.

Все эти проблемы можно решить, обучая и принимая на работу новых докторов, выделяя больше времени на проведение анализов и исследование снимков. Но использование новых технологий позволяет повысить точность диагностики более простым, надежным и более дешевым способом.

Dbrain и Ligolab предлагают использовать совместные разработки в сфере блокчейна и искусственного интеллекта. Распределенная сеть Dbrain поможет хранить результаты анализов и исследований, формируя необходимую базу для дальнейшего машинного обучения алгоритмов Ligolab. По мере того как будут накоплены определенные результаты, Ligolab сможет использовать свои методики искусcтвенного интеллекта и предложить готовое ПО для медицинских учреждений, которое будет определять вероятность наличия онкологии и каждого пациента. По мере увеличения базы данных, хранящейся в блокчейне Dbrain, точность диагностики будет увеличиваться, значительно сокращая риски возникновения человеческих ошибок. По результатам экспресс-анализа и рекомендациям информационной системы врачи смогут более точно определять зоны тела, нуждающиеся в дополнительном осмотре и анализе.

Сегодня медикам постоянно приходится искать компромисс между точностью и выполнением заданного объема работ. Но вместо того, чтобы рассматривать сотни слайдов, изображений и биологических образцов в течение дня, Dbrain и Ligolab предлагают передать часть рутины новым технологическим решениям, снимая ее с медицинского персонала.

Конечно, ИИ не сможет полностью заменить онкологов или патологоанатомов, по крайней мере в ближайшей перспективе. Человеческий интеллект и рассудительность по-прежнему будут играть ключевую роль в диагностике, но хорошая система ИИ, правильно обученная и запрограммированная, может стать невероятно полезным дополнением, преумножая пользу опыта и интеллектуальных возможностей врача.