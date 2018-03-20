Oracle отчиталась о росте доходов в третьем квартале 2018 финансового года

Oracle, объявила финансовые результаты за третий квартал 2018 финансового года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года совокупные доходы выросли на 6% до 9,8 млрд долларов США. Доходы от программного обеспечения - подписки на облачные сервисы и продаж лицензий для развертывания непосредственно на предприятии - увеличились на 8% до 8,0 млрд долларов США. Доходы от сервисов SaaS повысились на 33% и составили 1,2 млрд долларов США. Доходы от облачных сервисов PaaS и IaaS увеличились на 28% до 415 млн долларов США. Совокупные облачные доходы выросли на 32% до 1,6 млрд долларов США.

Операционная прибыль Oracle, рассчитанная по GAAP, выросла на 15% и составила 3,4 млрд долларов при норме операционной прибыли в 35%. Операционная прибыль, рассчитанная без учета требований GAAP, выросла на 9% до 4,3 млрд долларов, а норма операционной прибыли без учета GAAP составила 44%. Чистые убытки, рассчитанные по GAAP, составили 4,0 млрд долларов, а убытки на акцию, также рассчитанные по GAAP, составили 0,98 доллара – за счет единоразовых чистых списаний на сумму 6,9 млрд долларов в связи с Законом о налогах и занятости 2017 г. (2017 Tax Cuts and Jobs Act). Чистая прибыль, рассчитанная без учета требований GAAP, выросла на 21% до 3,5 млрд долларов, а чистая прибыль на акцию без учета требований GAAP - на 20% до 0,83 доллара.

Краткосрочные доходы будущих периодов выросли на 8% и составили 8 млрд долларов. Денежный поток от операционной деятельности за истекшие двенадцать месяцев вырос на 13% до 15,2 млрд. долларов.

«В течение 2017 финансового года я прогнозировала двузначный рост прибыли на акцию, рассчитанной без учета требований GAAP, в 2018 финансовом году, – сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – При росте прибыли на акцию, рассчитанной без учета требований GAAP, на 20% в третьем квартале, рост прибыли на акцию с начала года теперь достиг 16%. На данный момент я вполне уверена, что мы выполним первоначальный прогноз двузначного роста прибыли на акцию, рассчитанной без учета GAAP, по результатам всего 2018 финансового года».

«Наши доходы от SaaS-приложений Fusion ERP и HCM выросли в третьем квартале на 65%, – отметил главный исполнительный директор Oracle Марк Херд. – Объем нашего бизнеса по облачным SaaS-приложениям быстро приближается к 5 млрд долларов, и это только начало. Менее 15% наших клиентов, которые используют приложения, развернутые на собственной территории, начали переносить их в облако. Когда остальные 85% заказчиков наших приложений начнут миграцию в облако, у нас появятся огромные возможности. Мы ожидаем, что наш SaaS-бизнес более чем удвоится за очень короткий срок».

«Теперь автономная база данных Oracle полностью доступна в Oracle Cloud, – отметил главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон. – И появится еще больше автономных облачных сервисов. В течение этого календарного года мы планируем предложить сервисы автономной аналитики Autonomous Analytics, автономной мобильности Autonomous Mobility, автономной разработки приложений Autonomous Application Development и автономной интеграции Autonomous Integration. Новый комплекс автономных PaaS-сервисов от Oracle обеспечивает беспрецедентный уровень автоматизации и экономии средств для наших клиентов».

Совет директоров также объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,19 долларов на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 1 мая 2018 г. всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 17 апреля 2018 г.