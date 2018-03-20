Система Philips IntelliSpace Portal стала лидером авторитетного рейтинга KLAS

Royal Philips объявила, что согласно независимому рейтингу KLAS, система экспертной обработки медицинских изображений IntelliSpace Portal названа лидером в области медицинской информатики для медицинской визуализации. Решение Philips IntelliSpace Portal получило превосходную оценку – 83 из возможных 100 баллов. Результаты были озвучены в ходе ежегодной конференции и выставки HIMSS-2018.

«Компания Philips поддерживает переход к ценностно-ориентированной модели оказания медицинской помощи. Совершенствование разработок в сфере радиологии – важнейший шаг на пути к реализации этой миссии, – отметила Эфрат Шефер, руководитель направления медицинской информатики для визуализации Philips. – Признание наших усилий в данном направлении авторитетным исследовательским агентством KLAS и клиентами – это большая честь».

IntelliSpace Portal – это система визуализации и экспертной обработки медицинских изображений. Она позволяет врачам получать и анализировать комплексные клинические данные различных типов, полученных с диагностического оборудования различных производителей, а также повышает точность диагностики и качество оказания медицинской помощи. Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения новейшая версия IntelliSpace Portal может автоматически определять, каким данным потребуется предварительная обработка.

«Лидер категории в рейтинге KLAS – это не просто очередная награда. Это признание компаний, которые стремятся предоставлять высококлассные решения, – сказал Адам Гейл, Президент компании KLAS. – За этой победой стоят голоса тысячи работников здравоохранения, которые ожидают от медицинских технологий лучших результатов, удобства в использовании и совместимости».

Ежегодно независимый рейтинг KLAS опрашивает специалистов в области здравоохранения о продуктах и услугах, которые они используют в своей работе.