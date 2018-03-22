«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

«М.видео», российский продавец электроники и бытовой техники, входящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией «М.Видео Менеджмент» 100% «Эльдорадо».

Сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства «Эльдорадо», что, по мнению «М.Видео», соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки». В рамках реализации сделки «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 млрд рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд рублей. Показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1,5х к концу 2018 г. «М.Видео» нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношение чистого долга к EBITDA к концу 2020 г. до 0,5х.

Команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом продолжит управлять объединенной компанией и сосредоточится на процессе интеграции и создании на базе «М.Видео» одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире. Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес. Объединенная компания продолжит работу в рамках лучших практик корпоративного управления, что обеспечит прозрачность и эффективность работы в интересах всех акционеров.

Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 г. составит более 450 млрд рублей, что позволит Группе стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе, и, увеличив показатель EBITDA margin до более чем 6%, войти в тройку лучших игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности, чьи акции торгуются на бирже. Объединенная компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети.

Менеджмент делает ставку на значительное повышение операционной эффективности компании за счет объединенных коммерческих и некоммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат. По оценкам «М.Видео», синергетический эффект от объединения двух компаний в рамках одного юридического лица может составить до 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 гг. при одновременном удвоении объединенных показателей EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет.

«Мы реализуем одну из крупнейших сделок в российском ритейле и создаем высокоэффективного игрока на рынке бытовой электроники. Покупка "Эльдорадо" компанией "М.Видео" дает дополнительный синергетический эффект бизнесу, увеличивает ее закупочную силу и позволяет создать платформу для будущего роста объединенной компании. Мы намерены сохранить два бренда, это позволит успешно конкурировать как с российскими, так и с зарубежными игроками в традиционной рознице и онлайн-сегменте. Рост выручки в полтора раза, двукратное увеличение прибыли на горизонте 5 лет открывают для компании новые возможности не только с точки зрения роста эффективности и привлечения инвесторов, но и совершенствования клиентского сервиса, развития новых услуг и технологий. Это правильный и своевременный шаг вперед для всего рынка российского ритейла», – отметил председатель Совета директоров «М.Видео» Саид Гуцериев.

«Розничный рынок в целом и непродовольственный сегмент в частности в настоящее время проходят через глубокую трансформацию и консолидацию, обусловленную процессами глобализации, развития онлайн торговли и ростом зависимости от технологий и интернета. Объединенная компания позволит нам более гибко откликаться на меняющиеся потребности и предпочтения потребителей, учитывая их географию и национальные особенности. Мы планируем развивать компанию и инвестировать в передовые технологии с целью дальнейшего повышения качества обслуживания, обеспечивая при этом широкую линейку товаров», – подчеркнул президент «М.Видео» Александр Тынкован.

«М.Видео» выносит условия о приобретении «Эльдорадо» на голосование ВОСА, которое пройдет 13 апреля 2018 г. В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу. Цена выкупа определена Советом директоров «М.Видео» в размере 401 рублей на одну обыкновенную акцию на основе отчета независимого оценщика и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской бирже за последние 12 месяцев. Требования на выкуп акций должны быть предъявлены держателями в течение 45 дней с даты проведения ВОСА. В случае одобрения сделки внеочередным общим собранием акционеров компании «М.Видео Менеджмент» планирует завершить все формальности по приобретению «Эльдорадо» в течение второго квартала 2018 г. Компании планируют провести реорганизацию и создание одного юридического лица к первому кварталу 2019 г., что позволит им реализовать все запланированные синергии.

Контролирующим акционером «М.видео» является Группа САФМАР Михаила Гуцериева с 57,7% акций. В свободном обращении находится 42,3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 г., 9,4% принадлежали пенсионному фонду «Будущее» и еще 5,8% – входящему в Группу САФМАР пенсионному фонду «Доверие».