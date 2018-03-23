Lenovo заключила многолетний спонсорский контракт с командой Scuderia Ferrari

Lenovo, китайская технологическая компания с оборотом 43 млрд долларов США, заключила многолетнее спонсорское соглашение с командой «Формулы-1» Scuderia Ferrari. Партнерство стартует в сезоне 2018, который начнется с этапа в Мельбурне в воскресенье 25 марта.

В рамках спонсорского контракта логотип Lenovo будет размещен на боковом крыле и передней подвеске болида F1 Scuderia Ferrari 2018, а также на форме команды и рукаве гоночного костюма пилота. Кроме этого, Lenovo предоставит команде Scuderia Ferrari ноутбуки ThinkPad и планшеты Miix для работы на гоночных треках и за их пределами.

«Мы рады возможности сотрудничать с Scuderia Ferrari. Это один из легендарнейших мировых брендов, получивший признание за свою результативность, дизайн и инновации. Все эти ценности очень важны и для Lenovo. Сочетание глобальной платформы «Формулы-1» и бренда Ferrari — это великолепная возможность для дальнейшего развития бренда Lenovo на мировой арене», – отметил Джанфранко Ланчи, старший операционный директор Lenovo.

Логотип Lenovo впервые появился на болиде SF71H 22 февраля в итальянском Маранелло и дебютирует на первом гран-при «Формулы-1» сезона 2018 в Мельбурне.