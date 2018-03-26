Fujitsu открывает центр блокчейн-инноваций в Брюсселе

Fujitsu открывает собственный международный центр разработки блокчейн-инноваций (Blockchain Innovation Center), расположенный в г. Брюсселе. Его открытие подтверждает намерение компании продвигать технологии блокчейн и распределенных баз данных в качестве инструментов, способных коренным образом изменить привычные способы покупки, продажи и обмена товарами и услугами. Новые разработки центра помогут компаниям преобразовать модели ведения бизнеса.

В исследованиях блокчейн-центра активное участие примут партнеры Fujitsu. Эта совместная работа ориентирована на конкретные проекты, призванные раскрыть потенциал новых технологий. Интерес заказчиков к блокчейну и его влиянию на бизнес возрастает, поэтому компания планирует применять эти технологии не только в области финансовых услуг (где она уже получила широкое распространение), но и в других секторах экономики, в том числе в качестве новой архитектуры для информационных систем. Блокчейн принесет выгоду в тех областях, где распространен автоматизированный аудиторский учет: логистика, системы снабжения, публичные реестры, в том числе право собственности на объект недвижимости и смарт-контракты.

Ив де Борегар (Yves de Beauregard), директор компании Fujitsu в Бенилюксе, сказал: «В настоящий момент мы наблюдаем повышенный интерес заказчиков к интеграции технологии блокчейн в бизнес-процессы. Наш новый центр разработки блокчейн-инноваций демонстрирует их важность для Fujitsu. Мы также высоко оцениваем Брюссель как универсальную площадку для работы с глобальными заказчиками, которые только рассматривают возможность или уже используют подобного рода разработки. Основной принцип технологии блокчейн заключается в том, что транзакции практически невозможно изменить, что, в свою очередь, повышает уровень доверия к ним. Но это только начало, мы планируем расширить область применения этой технологии на множество областей бизнеса».

Крис Петерс (Kris Peeters), вице-премьер Бельгии, отметил: «Бельгия является идеальной страной для создания международных экспертно-консультационных центров, включая центр разработки блокчейн-инноваций компании Fujitsu. Бельгия расположена в самом центре Европы. Более того, экономика нашей страны во многом основана на использовании инноваций. Бельгийцы демонстрируют знание многих языков, что делает их подходящими кандидатурами для работы в любой транснациональной компании или в рамках любого совместного проекта. Важно и то, что мы на всех уровнях активно работаем с инновационными компаниями, продолжая развивать нашу экономику».

Fujitsu также планирует использовать новый центр, чтобы расширить использование блокчейна при разработке и реализации сервисов для «умных» городов. Особое внимание будет уделяться таким аспектам городов будущего, как социологический и демографический факторы, социальная организация жизни, экономика и экология. Работа центра направлена на поддержку и стимулирование исследований, в ходе которых будут разработаны инновации как для Брюсселя, так и для других городов. Такого результата предполагается достичь за счет привлечения коммерческих компаний, научно-исследовательских институтов и некоммерческих организаций для финансирования подобного рода проектов.

Фредерик Де Брейк (Frederik De Breuck), директор по предпродажам и руководитель отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности компании Fujitsu в регионе Бенилюкс, сказал: «Мы считаем, что технология блокчейн будет играть чрезвычайно важную роль в построении инфраструктуры «умных» городов. Согласно исследованию организации National League of Cities, более половины населения живет в городах, и эта цифра возрастет до 66% к 2050 году. Такая тенденция создает дополнительную нагрузку на органы местного управления и в итоге приведет к появлению новых экосистем, в рамках которых необходимо решить целый ряд задач, включая вопросы безопасности, инфраструктуры, транспорта и проживания людей. Возникнет потребность в создании населенных пунктов, которые способны перейти к модели «умных» городов. Технология блокчейн приобретет особое значение при трансформации новых экосистем».