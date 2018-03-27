Experian объявил о готовности приобрести ClearScore

Experian сообщил о готовности приобрести ClearScore – инновационную британскую компанию, специализирующуюся на онлайн поддержке потребителей в финансовых вопросах.

ClearScore подбирает финансовые продукты частным лицам в соответствии с их потребностями, предлагает информационные услуги, направленные в том числе на повышение финансовой грамотности, а также предоставляет бесплатные кредитные отчеты, скоринги и подходящие пользователю финансовые предложения, такие как кредитные карты, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты и другие услуги. На сегодняшний день благодаря модели бесплатной подписки ClearScore в Великобритании насчитывает более 6 млн пользователей.

Британский рынок подбора финансовых продуктов для частных лиц обширен и стремительно развивается. Все более активно используются онлайн-каналы, поскольку это наиболее легкий и эффективный способ информирования потребителей о существующих предложениях. Experian играет важную роль в этом процессе перехода на цифровые технологии благодаря своим данным, скорингам и аналитике, которые используются для определения платежеспособности и кредитоспособности частных лиц.

В результате приобретения ClearScore объединятся два известных быстрорастущих британских потребительских бренда, причем оба они сохранят свою идентичность. Ожидается, что ClearScore получит пользу от обширных данных, аналитических компетенций и реализационных возможностей Experian, а культура Experian пополнится навыками ClearScore в развитии сбытовых услуг, привлекательных и легких в использовании, а также адаптивности и способности поддерживать высокий уровень вовлеченности пользователей. Кроме того, ClearScore поможет Experian в достижении амбициозной цели – предоставлении услуг физическим лицам в мировом масштабе: недавно компания начала оказывать услуги в ЮАР.

«Приобретая ClearScore, компания делает очередной важный шаг в осуществлении своей стратегии, который позволит активно предлагать услуги британским потребителям. Цель Experian – предоставить больший выбор и больше удобства для тех, кто желает получить подходящие финансовые продукты по наилучшей цене, и одновременно помочь кредитным учреждениям разрабатывать более качественные и индивидуализированные продукты для частных лиц, – сказал Брайан Кассин, генеральный директор Experian. – Мы будем рады принять коллектив ClearScore в наши ряды и включить бренд ClearScore в корпоративное предложение Experian».

Цена покупки составляет £275 млн ($385 млн). При этом возможна дополнительная выплата по результатам деятельности компании после совершения сделки. Для приобретения необходимо официальное одобрение Управления по защите конкуренции и рынкам, а также должны быть выполнены другие стандартные условия. Финансирование покупки осуществляется за счет существующих доступных кредитных ресурсов Experian. Закрытие сделки ожидается в течение 2018 г., при возможном дополнительном вознаграждении в случае роста по сравнению с показателем базовой доходности за первый полный финансовый год владения.