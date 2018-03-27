Red Hat отчиталась за IV квартал и 2018 финансовый год

Red Hat объявила о результатах за IV квартал 2018 финансового года, который закончился для нее 28 февраля 2018 г.

Общий размер квартальной выручки составил $772 млн, прирост год к году – 23% в долл. США или 18 % в постоянных ценах. Общий размер квартальной выручки составил $683 млн, прирост год к году – 22% в долларах США, или 18% в постоянных ценах. Доля доходов от подписок на ПО в квартальной выручке составила 88%.

Общая годовая выручка за 2018 финансовый год составила $2,9 млрд, что превышает показатели пошлого года на 20% в постоянных ценах. Годовая выручка от подписок на ПО составила $2,6 млрд, прирост год к году – 21% в долл. США или 19% в постоянных ценах. Доля доходов от подписок в общей выручке за год составила 88%.

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $510 млн, прирост год к году – 17% в долл. США или 13% в постоянных ценах. Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиями, составила $173 млн, прирост год к году – 39% в долл. США или 34% в постоянных ценах.

Годовая выручка от подписок на инфраструктурные продукты за составила $2,0 млрд, прирост год к году – 15% в долл. США или 14% в постоянных ценах. Годовая выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиями, составила $624 млн, прирост год к году – 42% в долл. США или 40% в постоянных ценах.

Квартальная операционная прибыль по GAAP составила $132 млн, прирост год к году – 40 %. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по GAAP за IV квартал составила $190 млн, что на 24 % выше показателей прошлого года. По итогам IV квартала операционная рентабельность по GAAP составила 17,1 %, не по GAAP – 24,6 %.

Годовая операционная прибыль по GAAP составила $472 млн, прирост год к году – 42%. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по GAAP за год составила $698 млн, прирост год к году – 25%. Годовая операционная рентабельность по GAAP составила 16,2%, не по GAAP – 23,9%.

Чистые квартальные убытки по GAAP составили $13 млн или $0,07 на акцию против чистой годовой прибыли в размере $66 млн или $0,36 на акцию за аналогичный период прошлого года.

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по GAAP составила $167 млн или $0,91 на акцию по сравнению с $110 млн и $0,61 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по GAAP средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций, поскольку предполагается, что компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

Годовая чистая прибыль по GAAP составила $259 млн или $1,40 на акцию по сравнению с $254 млн и $1,39 на акцию за прошлый финансовый год. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с обратимыми долговыми ценными бумагами, годовая чистая прибыль не по GAAP составила $540 млн или $2,98 на акцию по сравнению с $414 и $2,27 на акцию за прошлый год.

Объем операционных денежных средств в IV квартале составил $362 млн, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 28 февраля 2018 г. общий объем наличных средств и их эквивалентов, а также инвестиций компании составлял $2,5 млрд. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 28 февраля 2018 года составил около $399 млн.

Размер портфеля заказов в 2018 финансовом году составил $3,4 млрд, на 24 % больше, чем в прошлом году. Портфель заказов – это стоимость не подлежащих отмене подписок и соглашений о предоставлении услуг, оплата которых будет произведена в будущем по уже выставленным счетам и по счетам, которые будут выставлены позже и не отражены в финансовых отчетах компании. На конец финансового года доходы будущих периодов составили $2,6 млрд, что на 25% выше показателей прошлого года. Положительный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $92 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов год к году составил бы 21%.

По состоянию на 28 февраля 2018 года та часть портфеля заказов, счета на оплату которой будут выставлены позже и не отражены в финансовых отчетах компании, превышала $775 млн (в 2017 финансовом году этот показатель составлял $650 млн). По состоянию на 28 февраля 2018 года та часть портфеля заказов, счета на оплату которой будут выставлены в 2019 финансовом году, превышала $450 млн (по состоянию на 28 февраля 2017 года этот показатель составлял $330 млн).

«IV квартал стал мощным завершающим аккордом года, обеспечив перевыполнение плана. Стабильный рост выручки от подписок по обеим главным категориям технологий обеспечил прогнозируемую выручку в размере более 3 млрд. долларов в годовом выражении, – сказал Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat. – Red Hat продолжает укреплять среди заказчиков свой имидж надежного советника и стратегического партнера для реализации инновационных инициатив по цифровой трансформации и облачным вычислениям. Благодаря этому в IV квартале мы заключили на 50 % больше сделок на сумму более одного миллиона долларов, чем за аналогичный период прошлого года. Мы также получили отличные показатели по сопутствующим продажам и продлению подписок и контрактов».

«Мы рады, что смогли увеличить выручку по итогам 2018 финансового года на 21 % по сравнению с 18 % в прошлом году. Кроме того, ударная работа в IV квартале позволила компании закончить год с выросшим на 24 % по сравнению с прошлым годом портфелем будущих заказов. Это, а также растущий спрос на наши технологии гарантируют рост компании в следующем, 2019 финансовом году», – сказал Эрик Шандер (Eric Shander), исполнительный вице-президент по операционной деятельности и финансовый директор Red Hat.