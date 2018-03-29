Starta Ventures запустила гибридный фонд на $20 млн для вложений hi-tech и блокчейн-стартапы

Starta Capital Fund II от российско-американской группы Starta Ventures, первый в России фонд с моделью no management fee и открытой для новых инвесторов архитектурой, до 30% средств направит на вложения в блокчейн-стартапы на pre-ICO стадии. Объем нового фонда - $20 млн.

Фонд будет работать в гибридном режиме, предоставляя инвесторам не только возможность присоединиться к фонду в качестве LP по традиционной в венчурной индустрии модели, но и принимать долевое участие в отдельных сделках через инвестирование в секьюрити-токены со смарт-контрактами отдельных компаний.

Вторая гибридная характеристика фонда - инвестирование в блокчейн-стартапы на pre-ICO стадии, когда команда привлекает, в том числе, фиатные инвестиции в капитал. Таким образом, к традиционным exits добавляются дополнительные моменты ликвидности (liquidity events) при распределении выпускаемых стартапами криптографических токенов и при их продаже фондом на биржах. Объем инвестиций по этому направлению составит около 30%.

Формирование Starta Capital Fund II начинается в марте, инвестирование - в мае 2018 г. Фонд ориентирован на инвесторов с чеком от $1 млн. Инвестиционный период - 4-5 лет. Стратегия фонда направлена на инвестиции в стартапы ранних стадий и предполагает, что основная часть средств будет вложена в follow-on раунды компаний, прошедших программу Starta Accelerator в Нью-Йорке. На посевной стадии средний объем инвестиций от группы Starta составит до $200 тыс., в раунде А - до $1 млн., с учетом соинвесторов общие суммы инвестиционных раундов могут быть в 3-5 раз выше.

Алексей Гирин, сооснователь и генеральный партнер Starta Ventures, отметил: «Starta Capital Fund II уникален по своей структуре и инвестиционному фокусу - он в полной мере отражает видение Starta о том, как венчурный капитал будет работать в будущем. Основные отраслевые тренды, которые мы реализуем в новой модели фонда, - гибридное соинвестирование, когда частные инвесторы присоединяются к профессиональным венчурным инвесторам, а также синергия венчурной отрасли и потенциала криптовалютного рынка. Через механизм синдикации сделок мы вовлекаем в инвестиционный процесс капитал в 3-5 раз больший, чем объем самого фонда. Группа Starta Ventures выступает в роли лид-инвестора в сделках, организовывая и направляя капитал на основе своей экспертизы. Команда специализируется на инвестировании и акселерации стартапов ранних стадий с 2011 г., общая капитализация более чем 50 портфельных стартапов, исходя из оценок инвесторов следующих раундов превысила $400 млн».

За возможность присоединения к отдельным сделкам Starta Capital Fund II соинвесторы, или deal-to-deal инвесторы, будут платить fee в следующем объеме: до 10% setup fee и до 15% при выходе из инвестиций. Стандартная для венчурной индустрии схему 2/20 предполагает уплату управляющим партнерам в общей сложности 20% на входе (management fee 2% в год за 10 лет управления фондом) и 20% на выходе в качестве carry - премии за успех. LP, присоединившиеся к Starta Capital Fund II, не платят management fee, и для инвесторов подобная модель означает, что все их средства будут направлены на инвестирование.

На международном венчурном рынке тенденция ухода от модели 2/20 уже обозначилась. Будущее за фондами “no management fee”. В числе примеров - фонды BGV II и Knight Assets.

Основу для масштабирования гибридного инвестирования команда Starta Ventures заложила в предыдущие годы работы, поставив на поток отбор перспективных hi-tech стартапов из России и Европы. Часть из них была проинвестирована Starta Capital Fund I и его соинвесторами, более 50 компаний прошли акселерационные программы в Starta Accelerator в Нью-Йорке и вошли в инвестпортфель группы. Большинство стартапов вышли на новые раунды инвестиций. В том числе, только в 2017 г.: Insense, Сindicator, Revealboat, Navigine, SendPulse, Snovio, Friedly Data, Cardiomo, HoverSurf и другие.

Основываясь на опыте соинвестирования, опираясь на сформированную международную структуру и экспертизу партнеров, группа поставила задачу сделать модель соинвестирования доступной для более широкого круга инвесторов. Соинвестирвание будет осуществляться через специальную платформу, которая заработает одновременно с запуском Starta Capital Fund II. На данный момент под общим брендом группы объеденены такие подразделения, как Starta Capital Fund Ι и Starta Capital Fund II, Starta Accelerator и коворкинг Sputnik Space в Нью-Йорке, акселератор для блокчейн-стартапов Token Rockets. Общая миссия – реализовать глобальный потенциал российских и восточноевропейских компаний.

Новые партнеры Starta Ventures

Партнерами нового фонда стали сооснователи и партнеры международной группы Starta Ventures Алексей Гирин, Дмитрий Гиммельберг, Екатерина Дорожкина, Сергей Васильев и Серж Милман. Ранее, в 2013 г., под брендом Starta на рынок вышел Starta Capital Fund I, учредителями которого выступили Алексей Гирин, Сергей Васильев и Людмила Голубкова.

В 2017 году, после завершения инвестиционного периода фонда Starta Capital, Людмила Голубкова приняла решение отойти от операционного участия в работе группы в связи с развитием собственных проектов.

Команду Starta по направлению блокчейн-стартапов и токенизации проектов усилил Серж Милман, финансист с более чем 15-летним опытом в управлении активами и инвестировании. В начале 2018 г. к группе присоединился Дмитрий Гиммельберг. Эксперт в области финансов с 10-летним стажем на руководящих должностях крупных компаний и корпораций, Дмитрий Гиммельберг сосредоточится на развитии инвестиционных партнерств и построении системной работы группы по направлению гибридного инвестирования.